«الدراسات المصرفية» كرَّم خريجي «ابتعاث الكويتيين»

مال وأعمال

تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية الدكتور محمد الهاشل كرم المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي خريجي برنامج ابتعاث الكويتيين للحصول على درجة الماجستير – الدفعة الرابعة – أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية.

وقد هنّأ الرفاعي الخريجين على تخرجهم، والذي كان بمثابة تحدٍ لهم ليس من السهل تحقيقه، ولكنهم عملوا وثابروا حتى حققوا هذا الإنجاز صعب المنال بتخرجهم من أفضل الجامعات العالمية، في 2019، وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح، والخريجون هم:

احمد غانم البناو تخرج من:

London School of Economics and Political Science, United Kingdom

تخصص: MSc in Accounting, Organizations and Institutions

بدرية عبد الله السلطان تخرجت من:

Durham University, United Kingdom

تخصص: MSc Islamic Finance and Management

يوسف بدر البدر تخرج من:

Durham University, United Kingdom

تخصص: MSc Islamic Finance and Management

طلال فواز الشلال تخرج من:

Durham University, United Kingdom

تخصص: MSc Islamic Finance and Management

????????????????????????????????????????????????????يُعقد هذا البرنامج بهدف إيفاد الخريجين الكويتيين للحصول على درجة الماجستير من أفضل الجامعات العالمية ودون أي التزام على الطالب بالعمل لدى القطاع المصرفي عند التخرج ويعتبر برنامج الابتعاث أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بهدف بناء كوادر وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية بدولة الكويت، وتُعتبر مبادرة كفاءة أهم المشاريع التأهيلية للشباب الكويتي التي تدعمها البنوك الكويتية ويشرف على إدارتها معهد الدراسات المصرفية وتقدم عدد 8 برامج تخصصية وتدريبية ودراسية رفيعة المستوى داخل وخارج الكويت.