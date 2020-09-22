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مال وأعمال

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4 مديرين جدد في «الكيماويات البترولية»


أصدر الرئيس التنفيذي في شركة صناعة الكيماويات البترولية مطلق العازمي تعميماً يقضي بترقية 4 مديرين جدد في الشركة على ان يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخه وتلغى بموجبه جميع التعاميم والقرارات والتنظيمات التي تتعارض مع مضمونه.
وتضمن التعميم تعيين كل من محمد علي العنزي مديراً للتخطيط الشامل، وتعيين حسين راشد الفضلي مديراً للتجارية وتعيين جابر فرج الخشم مديراً للاتصال والخدمات على ان يعودوا بأعمالهم إلى نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والمالية.
وقضي التعميم تعيين رشيد حسن العجمي مديراً للسلامة والصحة والبيئة ويعود بأعماله إلى نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع والتسويق.


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