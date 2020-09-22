«stc» سمحت للموظفين من أولياء الأمور بالعمل من المنزل

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن سياستها الداخلية الجديدة المتعلقة بالعمل من المنزل، حيث ستسمح لأولياء الأمور والآباء العاملين خيار العمل عن بعد، بما يسمح لهم الإشراف على أطفالهم ودعمهم لمواصلة التعليم من المنزل.

وفي بيان لها، أشارت stc إلى أنه على خلفية الظروف الراهنة التي تعيشها دولة الكويت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت على عدة جوانب من أبرزها التعليم، وانطلاقاً من القرار الصادر بشأن مباشرة الدراسة من المنازل، وهو ما قد يشكل تحدياً بالنسبة إلى أولياء الأمور العاملين، ارتأت الشركة أهمية البحث عن بدائل عملية تسهم في مساندة الآباء في التزاماتهم اتجاه أبنائهم.

ومن هذا المنطلق، أطلقت stc سياستها الجديدة بالسماح لأولياء الأمور الراغبين في حضور الفصول التعليمية لأطفالهم، العمل من المنزل لا سيما وان نظام التعليم الجديد يفرض عدداً من المتطلبات التي تتطلب تواجد أولياء الأمور لتسهيل الإجراءات المتعلقة بخدمات التعلم الإلكتروني. وقال أحمد الحمّاد، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في stc: انطلاقاً من تقديرنا العميق لموظفينا، نؤمن في stc بأنه لا يمكن تحقيق الريادة في تقديم خدمات الاتصالات والحلول الرقمية المتطورة، إلا عبر تعزيز الولاء وتوفير الظروف الملائمة لهم للعمل بجد وتفانٍ. وأضاف الحماد: تهدف السياسة الجديدة للعمل من المنزل إلى مساعدة موظفينا في مسؤوليتهم المتعلقة بالاهتمام بأبنائهم الطلاب، وفي الوقت ذاته مواصلة تقديم مستوى الخدمة الفائق الذي تعودت stc عليها عندما يتعلق الامر بتوفير أفضل الخدمات لعملائها.

وأشار إلى انه مع بداية العام الدراسي الجديد، سيكون من الصعب على الآباء العاملين في المكتب أن يكونوا الى جوار أولادهم في محاولتهم لحضور الحصص الدراسية عبر الإنترنت.

لذا فإنه لمدعاة للفخر أن نكون الشركة الأولى على مستوى القطاع الخاص الكويتي، التي تقوم بهذا الاجراء الذي سيوفر لموظفينا خيار العمل عن بعد. وقال: بصفتنا روادًا في صناعتنا، نعتقد أن تكييف ثقافة شركتنا مع الظروف الاقتصادية وفقا لمجموعة من الضوابط والاشتراطات، هو ما يعزز ولاء الموظفين ويحسن كفاءة العمل بشكل عام لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا.

