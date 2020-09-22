«بوبيان» نظم بطولة «Boubyan E-Cup 2020»

مال وأعمال

اختتم بنك بوبيان فعاليات بطولة بوبيان (Boubyan E-Cup) الخاصة بلعبة فيفا 2020 التى نظمها البنك هذا العام بنظام التواصل عن بعد ( أون لاين ) بمشاركة أكثر من 300 لاعب تنافسوا على جوائز البطولة التى تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى الكويت. وقال المدير بإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك وليد الصقعبي ان البنك حريص على الاستمرار في تنظيم فعالياته وانشطته وفق التطورات الحالية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأضاف من هذا المنطلق حرصنا على تنظيم العديد من فعالياتنا وانشطتنا وتحويلها من الواقع الفعلي إلى نظام التواصل عن بعد مع استخدام احدث التقنيات التكنولوجية التى يمكن ان تساعدنا في تنظيمها.

وقال الصقعبي انه تم تنظيم البطولة بنظام خروج المغلوب في جميع الادوار وباستخدام تقنيات التواصل عن بعد إلا انه تم إجراء المباراة النهائية في مقر البنك مع مراعاة جميع الاحتياطات الصحية المطلوبة.

وأضاف ان الالتزام بتعليمات السلطات الصحية في الكويت يأتي دوما ضمن أولويات البنك حالياً في ظل الحرص على صحة وسلامة الجميع حتى تمر هذه الازمة على خير وتنعم كويتنا دوماً بالأمن والأمان. وفاز بجوائز البطولة كل من عبدالوهاب خالد العازمي الفائز بالمركز الأول وجائزة قيمتها 250 ديناراً والثاني أحمد جبر ناصر بجائزة 150 ديناراً والثالث مشاري عمر كايد بجائزة 100 دينار والرابع عثمان نواف العتيبي بجائزة 50 ديناراً.

