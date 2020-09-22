هبوط النفط مع ترقب عاصفة جديدة على تكساس ولويزيانا

مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط مع ترقب هبوب ثالث عاصفة على الولايات المتحدة خلال شهر، ووسط اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد مكاسب الخام الكبيرة في الأسبوع الماضي بدعم من إعصار سالي الذي أدى إلى تعطل جزئي في الإنتاج.

وتشير توقعات المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إلى أن عاصفة بيتا ستضرب ساحلي تكساس ولويزيانا ما قد يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة في تلك المناطق.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.5% إلى 42.95 دولاراً للبرميل. كما هبطت عقود خام نايمكس الأميركي تسليم أكتوبر 0.4% مسجلة 40.95 دولاراً للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط بفعل احتمال عودة إنتاج ليبيا في حين يؤجج تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب العالمي، لكن عاصفة مدارية تتجه صوب ساحل الولايات على خليج المكسيك حدت من الخسائر.

هذا وقال مهندسان يعملان في حقل الشرارة النفطي الليبي إن العمال في الحقل الرئيسي استأنفوا العمليات بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفعا جزئيا لحالة القوة القاهرة. لكن لم يتضح متى قد يُستأنف الإنتاج.

ومن ناحية اخرى بدأت شركات النفط العالمية بإخلاء العمال من بعض منصات النفط في خليج المكسيك تحسبا لوصول عاصفة استوائية جديدة هي الثالثة خلال فترة شهر. ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار أطلقت عليه بيتا مساء اليوم.

وقالت شركة رويال دويتش شل، إنها ستُخلي الموظفين غير الأساسيين من منصة بيرديدو، في غرب خليج المكسيك بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لضبط أمن أجهزة الحفر المجاورة التي تعمل في نفس المنطقة أيضا أخذت إجراءات احترازية مشابهة.

أما شركة شيفرون فلم تقم بإجلاء الموظفين مؤكدة أن لا تأثير للعاصفة على إنتاجها، علما أنها تمتلك حصة مع شركة شل في منصة بيرديو.

ويمثل إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك 17% من إنتاج النفط الخام الأميركي و 5% من إنتاج الغاز الطبيعي.

