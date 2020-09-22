«إيني» وقَّعت اتفاقية مع البحرين

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قامت شركة تطوير للبترول البحرينية بتوقيع اتفاقية جديدة لدراسة مشتركة بشأن القاطع البحري رقم 2 مع شركة ايني الايطالية بتاريخ 13 سبتمبر 2020، والتي تهدف إلى تقييم الإمكانات الهيدروكربونية في القاطع البحري رقم 2 من خلال تفسير وتقييم متكاملين للبيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية ذات الصلة بالمنطقة. وقال يحيى الأنصاري، مدير عام الاستكشاف والتطوير بشركة تطوير للبترول إن الاتفاقية تعتبر خطوة إيجابية رئيسة نحو اكتشاف الموارد الطبيعية للمملكة التي ستمكن شركة تطوير للبترول من الاستفادة من خبرات شركة إيني الواسعة في هذا المجال تماشياً مع التقدم الذي تحرزه المملكة في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تنمية الموارد المستقبلية.