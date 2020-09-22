الذهب ارتفع مدعوماً بضعف الدولار

مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب، مدعومة بضعف الدولار في حين يتطلع المستثمرون إلى كلمات لصناع السياسات في الفدرالي الأميركي هذا الاسبوع من أجل استقاء المزيد بشأن نهج البنك المركزي حيال التضخم.

هذا وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1952.59 دولاراً للأونصة. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1959.40 دولاراً للأونصة.

وارتفع الذهب نحو 29% هذا العام مع إطلاق الحكومات في أنحاء العالم والبنوك المركزية إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتنشيط اقتصاداتها التي تضررت من فيروس كورونا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 26.79 دولاراً للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 936.27 دولاراً والبلاديوم 1.2% إلى 2384.06 دولاراً للأونصة.

