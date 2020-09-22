هبوط الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة

مال وأعمال

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي ، متأثرة بالمخاوف من تنامي إصابات فيروس كورونا في القارة وهبوط في HSBC وستاندرد تشارترد عقب تقارير تزعم أن البنكين البريطانيين ضالعان في نقل أموال غير مشروعة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا في المئة في المعاملات المبكرة، وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الغني بأسهم البنوك 1.6 في المئة.

وهوى سهم HSBC الذي تتركز أعماله في آسيا 3.2 %إلى أدنى مستوياته في مارس آذار وانخفض سهم Standard Chartered بنحو 2.9% بعد تقارير إعلامية بأنهما وبنوكا أخرى نقلوا مبالغ ضخمة غير مشروعة على مدى نحو 20 عاما رغم أجراس إنذار بشأن مصادر تلك الأموال.

في غضون ذلك، قال تقرير إن HSBC مرشح محتمل للإدراج على قائمة الكيانات غير الموثوقة التي تستهدف الشركات الأجنبية التي تنتهك القوانين الصينية.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 2.2%، وتبلغ خسائر القطاع نحو 40% هذا العام.

وانخفض مؤشر قطاع الترفيه والسفر 2.5% بفعل قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا في إسبانيا ودول أوروبية أخرى وأنباء بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدرس فرض إغلاق شامل ثان.

