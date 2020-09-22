«إتش إس بي سي» أطلق برنامجاً مشتركاً مع منصة «بوتنشل. كوم»

مال وأعمال

أطلق بنك إتش إس بي سي، وبالتعاون مع منصة بوتنشل. كوم، الدورة الثالثة من تطوّر: بناء عقول الغد، البرنامج الرائد لتطوير مهارات المُستقبل والموجَّه للطلبة في كلٍ من الإمارات ومصر وسلطنة عُمان والكويت والبحرين والجزائر.

ويجمع برنامج تطوّر: بناء عقول الغد بين المنصات التفاعلية والنشاطات المباشرة، ويستقبل الطلبة من الفئة العمرية بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، إلى جانب الجهات المعنية من المدارس وأولياء الأمور ومُجتمع الأعمال. ويهدف البرنامج إلى تسخير الابتكار في بناءِ مُستقبلٍ مُستدام، من خلال التركيز على دعم ثلاثةٍ من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة؛ وهي: العمل المناخي، الصحة الجيدة والرفاه والمياه النظيفة والنظافة الصحية.

وشهدت الدورتان السابقتان من البرنامج تسجيل ما يزيد عن 5,000 طالب وطالبة في برنامج التعليم المدمج، مثلوا أكثر من 1,000 مدرسة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستضاف فريق عمل تطوّر 20 ورشة عمل نموذجية للطلبة المتأهلين للمراحل المتقدمة، تضمنت ما يزيد عن 500 من الطلبة في كل دولة يشملها البرنامج، وذلك بالتعاون مع نخبة مختبرات التصنيع وفضاءات الابتكار المحلية.

وفي تعليق له، قال دان هوليت، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات في بنك HSBC للشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا: يمثل التعليم أولوية للحكومات في مختلف دول المنطقة في إطار سعيها للتحول إلى بناء اقتصادات مستدامة مبنية على المعرفة. وكوننا البنك الدولي الرائد في الشرق الأوسط فإن بنك HSBC في وضع قوي ومتميز يمكنه من دعم نمو هذا القطاع الحيوي.

وقالت صابرين رحمان، الرئيس الإقليمي لشؤون الاستدامة المؤسسية، في بنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا: إن ضمان أن كل طالب يحصل على فرصته لبناء مهاراته الأساسية المستقبلية التي يحتاجها لمواكبة التطور المستقبلي لاقتصادات العالم وفهمه لكيفية اسهام قطاع الاعمال في معالجة القضايا الاجتماعية والبيئية يمثل المفهوم الأساسي لبرنامج تطور. ونحن فخورون بإطلاق هذه المبادرة من جديد المتمثلة ببرنامج تطوّر لبناء عقول الغد للطلاب ولأولياء الأمور وللمدارس بناء على النجاح الذي لاقاه هذا البرنامج خلال السنتين الماضيتين.

ومُنحت الجائزة الأولى في الدورة الأخيرة إلى بدر الصرّاف من البحرين تقديراً لمشروع محوّل غاز ثاني أكسيد الكربون للألواح الشمسية، كما نجحت سماح عبدالله من مصر في الدورة الأولى، عن برنامج جمع رأس المال عبر التمويل الجماعي وإطلاق تطبيق إدارة وتوفير المياه.

وقال شادي البنّا، الرئيس التنفيذي لعمليات التمكين في بوتنشل.كوم: نحن فخورون بدور بوتنشل.كوم في تمكين برنامج تطوّر من مواصلة مساهماته الفاعلة، والتكيّف مع المتغيرات العالمية المتسارعة نتيجة انتشار وباء كوفيد-19. ونمضي قدماً، وبالتعاون مع إتش إس بي سي وطلبة المدارس الثانوية، في إبراز كيفية الاستمرار في تحقيق التمكين والتأثير على نطاق واسع وإيجابي وفعّال.

