الين سجل ذروة 6 أشهر أمام الدولار

مال وأعمال

سجل الين أعلى مستوى في ستة أشهر أمام الدولار الأميركي، محققا مكاسب للجلسة السادسة على التوالي مقابل العملة الأميركية مع تهاوي أسواق الأسهم مع لجوء المستثمرين للين الياباني الآمن نسبيا في اعتقادهم.

وقد أغلقت الأسهم الأميركية منخفضة الجمعة وهبطت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا اليوم وسط تنامي قلق المستثمرين إزاء فرص التعافي العالمي في ظل تهديد فرض إجراءات جديدة لمواجهة تزايد الإصابات بكوفيد- 19.

وفي التعاملات المبكرة في لندن، سجلت العملة اليابانية 104.065 ين مقابل الدولار، مرتفعة بما يصل إلى 0.5 %. وهذا أعلى مستوى منذ 12 مارس. وخلال الجلسات الستة الماضية، ارتفع الين 2% مقابل الدولار ومن المنتظر ان يتأثر اتجاه الدولار هذا الأسيوع بكلمات أعضاء بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قد تلقي الضوء على توجه البنك المركزي حيال التضخم.

ونزل اليورو 0.05 % إلى 1.1833 دولار بينما تخلى الجنيه الاسترليني عن 0.1 % مسجلا 1.2903 دولار.

