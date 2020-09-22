«الشعب الصيني» أبقى سعر الإقراض عند 3.85 %

مال وأعمال

أبقى بنك الشعب الصيني على سعر الإقراض الرئيسي ثابتا عند 3.85% للشهر الخامس على التوالي، حيث جاء هذا الإجراء متماشيا مع التوقعات. هذا وأبقى بنك الشعب الصيني على سعر الإقراض لخمس سنوات عند 4.65%. يذكر أن معظم القروض الجديدة والمستحقة تعتمد على سعر الاقراض الأساسي السنوي، بينما يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهون العقارية. وجاء القرار بعدما أبقى بنك الشعب الصيني على سعر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير للشهر الخامس على التوالي أيضا. وتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل من الأدوات الأساسية لبنك الشعب الصيني لإدارة السيولة بالنظام المصرفي في المدى الطويل وهي بمنزلة مؤشر إرشادي لسعر الإقراض الرئيسي. أما سعر الإقراض الرئيسي فمعدل مرجعي يضعه 18 بنكا كل شهر.