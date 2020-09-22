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مال وأعمال

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قطر: 2.3 % نمواً في مؤشر الإنتاج الصناعي


ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 2.3% على أساس شهري مسجلا 107.3 نقاط، بينما انخفض بنسبة 1.6% قياسا بالشهر المناظر من العام الماضي وفقاً لبيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري. ودعم الارتفاع الشهري للمؤشر ارتفاع نمو قطاع التعدين بنسبة 2.7% كمحصلة لارتفاع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي. سجل قطاع الصناعات التحويلية نموا هامشيا بنسبة 0.1% بدعم من ارتفاع خمس مجموعات بقيادة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية، فيما زاد انتاج قطاع الكهرباء بنسبة 15.3% وارتفاع انتاج الماء بنسبة 3.3%.


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