قطر: 2.3 % نمواً في مؤشر الإنتاج الصناعي

مال وأعمال

ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 2.3% على أساس شهري مسجلا 107.3 نقاط، بينما انخفض بنسبة 1.6% قياسا بالشهر المناظر من العام الماضي وفقاً لبيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري. ودعم الارتفاع الشهري للمؤشر ارتفاع نمو قطاع التعدين بنسبة 2.7% كمحصلة لارتفاع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي. سجل قطاع الصناعات التحويلية نموا هامشيا بنسبة 0.1% بدعم من ارتفاع خمس مجموعات بقيادة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية، فيما زاد انتاج قطاع الكهرباء بنسبة 15.3% وارتفاع انتاج الماء بنسبة 3.3%.