آنا دي أرماس تتقمص مارلين مونرو في «Blonde»

بعد أدائها المتميز في Knives Out الغامض في العام الماضي، تم تعيين آنا دي أرماس لتصوير فتاة جيمس بوند الجديدة إلى جانب دانيال كريج في No Time to Die، وبعد ذلك ستلعب دور مارلين مونرو في Blonde.

ناقشت دي أرماس تحولها إلى مونرو لفيلم Netflix القادم، الذي أخرجه أندرو دومينيك، ويقدم لقطة خيالية في حياة الأيقونة الثقافية. قالت دي أرماس: «لقد كان دوراً مهماً للغاية بالنسبة لي، تحدياً كبيراً، شيء كنت أستعد له لفترة طويلة جدًا، وأن أجلس أخيرًا على الكرسي وأضع الباروكة والماكياج ... كان شيئاً مميزاً للغاية». «لقد تحولت بالكامل. أعتقد أن أحد أجمل الأشياء في عملي هو أن ترى نفسك تصبح شخصاً آخر».

Blonde حالياً في مرحلة ما بعد الإنتاج، وترى أن دي أرماس انضم إلى فريق التمثيل من قبل أدريان برودي، وبوبي كانافال، وجوليان نيكلسون، وكاسبر فيليبسون، وجاريت ديلاهونت، وسكوت ماكنيري، وسارا باكستون. ومن المقرر أن يتم عرضه لأول مرة على Netflix في وقت ما في عام 2021.