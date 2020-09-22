السيف: «سما عالية» واجه تحديات كبرى

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أكد المنتج الفنان عبدالله السيف ان مسلسل «سما عالية» واجه تحديات كبرى في ظل انتشار جائحة كورونا وتوقف العمل وسيكون جاهزا للعرض قبيل نهاية العام الحالي وهو من اخراج المخرج القدير محمد دحام الشمري وفي مستهل تصريحه قال المنتج الفنان عبدالله السيف: اتقمص شخصية تاجر يمثل السوق الاقتصادي فينهاية الستينيات من القرن الماضي وصولا الى الثمانينيات وحتى بداية التسعينيات والتحديات الجسام التي مر بها ومرت بها الحركة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام والطفرة المادية الكبرى التي تحققت وانعكاساتها على الاسرة والمجتمع فمن الدكان الصغير تتنقل تلك الشخصية الى المؤسسات المالية الكبرى ثم الشركات وانا اعكس ذلك الدور من خلال شخصية التاجر ورب الاسرة وقضاياه الاجتماعية التى تحيط به وبأسرته.

واشار الفنان السيف: كاد فيروس كورونا «كوفيد - 19» ان يعصف بالمسلسل الخليجي «سما عالية» لولا الحكمة التي اتصف بها المخرج القدير محمد دحام الشمري والفريق الفني والانتاجي الذين استطاعوا ان يؤجلوا مواعيد التصوير وان يغيروا من مسارات واحداث هذا العمل التلفزيوني الخضم من اجل انقاذ هذة التجربة المرتقبة . فقد عادت الحياة للعمل بعد توقف دام اكثر من ستة اشهر متواصلة .

وقال السيف: منذ ايام قليلة عادت كلمة «اكشن» على لسان المخرج محمد دحام الشمري لتكملة تصوير حلقات المسلسل الخليجي «سما عالية»، والذي كان من المفترض ان يعرض خلال الموسم الرمضاني الماضي حيث انطلق التصوير في مطلع يناير الماضي في الكويت على ان يطير بعدها الفريق الى القاهرة ولندن وعمان. ولكن عاصفة «كورونا» المستجد «كوفيد 19» التي عصفت بالعالم. لم يسلم من شرورها وويلات هذا العمل وغيره من الاعمال الفنية ليس في الكويت وحدها بل في انحاء العالم.

واضاف قائلا: «سما عالية» يرصد التاريخ الحديث بين الستينيات ونهاية التسعينيات. عبر مجموعة من الشخصيات والاحداث التي تدوّن نصف قرن من تاريخ منطقة الخليج بين عقود 1950 و2000 استناداً إلى نص اشتغل عليه: صالح النبهان، وشيخة بن عامر، وتولى المخرج القدير محمد دحام الشمري إدارة العمل مع مدير التصوير محمد سمير، وهو يتناول أبرز الأحداث التي حصلت في المنطقة وغيّرت من صورتها وحاضرها ثم مستقبلها.وفريق عمل بارز من اجيال الدراما الخليجية. .

وعن النجوم يقول السيف: ضم عدداً من النجوم من بينهم حمد العماني، شيماء سليمان، جاسم النبهان، عبد الله السيف، فوز الشطي، انتصار الشرائح، زهرة الخرجي، عبد الله التركماني. بالاضافة الى الفنان الراحل سليمان الياسين الذي انتقل الى رحمة الله اثر ازمة قلبية خلال فترة الحجر الصحي الشامل. ورحيله يمثل خسارة كبرى للحركة الفنية في الكويت والعالم العربي. ولحسن الحظ انه كان قد انجز النسبة الاكبر من مشاهده الدرامية. وتمت معالجة النص والشخصية بناء على المتغيرات الجديدة. كما تم ايضا تغيير الكثير من الاحداث وتصوير مشاهد اضافية في غير مواقعها من اجل تجاوز مناطق الحظر التي لايزال معمول بها في العديد من الدول المجاورة.

ويؤكد السيف قائلا: ازمة «كورونا» لم تستطع ان تكسر مجاديفنا في ظل منهجية العمل والخطط والاستراتيجيات التي نعمل بها. ورغم شيء من التاثر والتخير وحالة من شبه التوقف. الا انه ومع عودة الحياة في الكويت ورفع الحظر عادت عجلة الحياة لاعمالنا ومشاريعنا الفنية . وفي الوقت الذى يتم به تصوير «سما عالية» يتم التحضير به لانجاز الجزء الثاني من المسلسل الخليجي الاجتماعي «امر اخلاء» بطولة فوز الشطي وعبدالله التركماني الذي كان قد قام ببطولة الجزء الاول واخراجه بالتعاون مع المخرج عبدالرحمن السلمان.

وفي ختام تصريحه قال الفنان المنتج عبدالله السيف: اثمن جهود فريق العمل بقيادة المخرج محمد دحام الشمري وفريق العمل. كما اثمن دعم الجهات الرسمية ومن بينها وزارة الاعلام والداخلية والصحة وجميع الجهات الاخرى التي ساهمت في انجاز هذة التجربة واستطيع القول بان «سما عالية» سيكون اول عمل كويتي خليجي يتم انجازه بعد جائحة كورونا.

