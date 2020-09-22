العبدالجليل نعى رئيس فرقة «أولاد عامر»

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نعى أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل رئيس فرقة أولاد عامر الشعبية وأحد أهم مؤسسيها الراحل محمد أحمد الحمد.

وقال العبدالجليل إن للمغفور له بصمات واضحة في الارتقاء بالفن الشعبي الكويتي من خلال جهوده الواضحة في الفرقة الشهيرة التي قدمت مختلف فنون الإيقاع والصوت وفن العرضة والعديد من الفنون الشعبية المسجلة والموثقة، وقد تأسست في عهد الشيخ مبارك الصباح وتعد احدى أقدم فرق العرضة الحربية في الكويت حيث يرجع تاريخ نشأتها إلى أكثر من 100 عام.

وأضاف العبدالجليل «لقد كانت للمغفور له مساهمات مهمة ومستمرة في أنشطة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من خلال أنشطته المتعددة سواء في المهرجانات السنوية أو غيرها والتي حرص من خلال فرقته على ترسيخ الاهتمام بالفنون الشعبية الكويتية الأصيلة، كما كانت أول فرقة تهتم بالزي الشعبي ومكوناته المختلفة لغرض الاستعراض الفني».

وتقدم العبدالجليل بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد والأسرة الفنية، مؤكدا أنها فقدت برحيله علما من أعلام الفن الشعبي، داعيا المولى تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

