طرحت شركة «مترو جولدن ماير» أفلام جيمس بوند إعلانا كتشويق جديد لفيلم «No Time to Die».

ونشر الحساب الرسمى لسلسلة أفلام جيمس بوند عبر تويتر، مقطع فيديو جديد من الفيلم المرتقب الذي من المقرر عرضه في نوفمبر المقبل.

وعلق الحساب على الفيديو الدعائي قائلا: «هل الغامض سافين (رامي مالك) هو الخصم الأكثر رعبا حتى الآن؟». وأضاف: «فيلم No Time to Die» في دور السينما في نوفمبر المقبل.