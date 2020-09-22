عون يقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: اعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، امس أنه «لا حل في الأفق» على ما يبدو بخصوص تشكيل الحكومة المنتظرة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى اديب «لم يقبل آراء الكتل السياسية في البرلمان» لتشكيل الحكومة. قال ميشال عون في خطاب تلفزيوني «نحن اليوم أمام أزمة في تشكيل حكومة، ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب». وأضاف الرئيس اللبناني أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، لم يقدم أي تشكيلة حكومية مقبولة، منوها إلى أنه «لم يقبل آراء الكتل السياسية في البرلمان».

وكانت خلافات قد طفت إلى السطح وعرقلت جهود تشكيل الحكومة اللبنانية، مع إصرار «الثنائي الشيعي» ممثلا بـحزب الله وحليفته حركة «أمل» بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري على تسمية وزرائهم والتمسك بحقيبة وزارة المالية، الأمر الذي يعارضه أديب. ويصر رئيس الوزراء اللبناني المكلف على تشكيل حكومة بمهمة محددة، بناء على ما التزمت القوى السياسية به أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي هذا السياق، قال عون «حزب الله وحركة أمل يصران على تسمية وزراء شيعة، من بينهم وزير المال.. الدستور اللبناني لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة»، مقترحا أن يتم إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية.

وكان أديب قال صباح امس إن على جميع الأطراف التعاون لتسهيل تشكيل حكومة جديدة وحث الجميع على العمل كي تنجح المبادرة الفرنسية على الفور.

ويعاني لبنان ويلات أزمة اقتصادية تمثل أسوأ تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990. لكن الجهود الفرنسية لحمل قادته المنقسمين على الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لبدء إصلاح المشاكل لم تؤت أكلها بعد.

وقال أديب، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام «لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، ماليا ونقديا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا». وأضاف «أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز». ونادى بضرورة تعاون جميع الأطراف من أجل تشكيل حكومة من «اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات». وقال إنه لن يدخر جهدا من أجل «تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».

