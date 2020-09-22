سجناء «رومية» يهددون بالخروج منه

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: تظاهر أهالي سجناء في سجن رومية المركزي بلبنان صباح امس امام أسواره وقطعوا الطريق أمام السجن احتجاجا على تفشي وباء «كورونا» داخله.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر سجناء سجن رومية وهم في حالة استنفار بسبب أزمة انتشار الفيروس داخل السجن. وتحدّث أحد السجناء في مقطع فيديو عن «ساعة الصفر» التي سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء «المهلة التي أعطيت للدولة من أجل الافراج عن السجناء»، وطلب من جميع السجون في لبنان أن «تكون على أهبة الاستعداد لمساندة رومية»، داعيا «القوى الأمنية إلى عدم إطلاق النار» وقال: «سنفتح السجون وسنخرج منها».

