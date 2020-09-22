القوى السياسية المصرية: «الإخوان» ماتت إكلينيكاً

عربيات ودوليات

أكد وزير الأوقاف وقوى سياسية وحقوقية في مصر أن إخفاق جماعة الإخوان في حشد أنصارها لنشر الفوضى في الشارع المصري تحت لافتة «مظاهرات 20 سبتمبر»، يثبت أن الجماعة الإرهابية ماتت إكلينيكا ولم يتبق سوى إعلان وفاتها نهائيا.

وقال وزير الأوقاف المصري د. محمد مختار جمعة إن الجماعة الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتجر كل يوم أذيال الخيبة والفشل، لأنها تبغي الفساد في الأرض. وقال جمعة في تصريح صحافي أمس: «سيظل تاريخ جماعة الإخوان الأسود هو الموجه الرئيس لجميع عناصرها، وإن غيروا جلودهم ألف مرة ومرة، وهو ما يتطلب أقصى درجات الفطنة والحذر والحسم في التعامل مع فلول هذه الجماعة الإرهابية المارقة».

من جهته، أكد رئيس ائتلاف «دعم مصر» وزعيم الأغلبية البرلمانية د. عبد الهادي القصبي، أن وعي المصريين حائط صد ضد أكاذيب الجماعات الإرهابية والتي تشكك في خطوات بناء مصر الجديدة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 6 سنوات، واستطاعت أن تجعل مصر جاذبة للاستثمار ودولة قوية خارجيا وداخليا. وقال القصبي إن رد المصريين على أكاذيب «الإخوان» كان حاسما وتم تحطيم مخططاتها الهدامة لتدمير البلاد، مشددا على أنه لولا «ثورة 30 يونيو» لانتهت المنطقة العربية بالكامل. بدوره أكد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، أن دعوات المقاول الهارب محمد علي وأمثاله من أعضاء الجماعة الإرهابية للتحريض ضد الدولة ومؤسساتها أصبحت مكشوفة لدى المصريين، وممارسات قوى الشر لبث الفوضى مرة أخرى هي المعتادة مع كل إنجاز تنجح فيه الدولة سواء من خلال نشر الأكاذيب والشائعات أو الدعوة لمظاهرات أو ما شابه من أساليب تحرض ضد القيادة..

في السياق، قال عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، إن المجلس ومنظمات المجتمع المدني المصري في اصطفاف وتضامن ضد أي تدخل في الشأن الداخلي المصري. وأضاف أن قنوات الإخوان الإرهابية أو ما تعرف بـ«قنوات الشر» تمارس جميع أساليب التحريض ضد مصر ببث المعلومات وصور ومقاطع مفبركة، مؤكدا أن محاولات قنوات الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار لن تفلح وستفشل كعادتها بسبب وعى الشعب المصري.

ولفت عبد الجواد، إلى أنه ثبت من رصد وتقصي لجان المجلس العربي لحقوق الإنسان قيام «قنوات الشر» ببث معلومات وصور ومقاطع فيديو تخالف الحقيقة والواقع وأن المجلس العربي بناء على ذلك الرصد والتوثيق، يدشنً لجنة قانونية دولية لإعداد ملف موثق بالأدلة الدامغة على قيام المذكورين بارتكاب جرائم التحريض وتكدير السلم والأمن للمجتمع المصري وأفرادها، تمهيدا للملاحقة القانونية الجنائية والدولية ضد جميع المسؤولين عن تلك القنوات التي تحرض دائما ضد مصر.

