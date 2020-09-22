عفو رئاسي عن مساجين ومعاشات استثنائية لبعض العسكريين

عربيات ودوليات

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا عما تبقى من عقوبة عدد من المحكوم عليهم بالسجن في مصر بمناسبة إحياء الاحتفالات بعيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر المقبل.

ويتم تحديد قائمة المعنيين بقرار العفو الرئاسي من طرف لجنة عليا تتكون من مسؤولين أمنيين يرأسها مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون. ويستفيد المساجين المعنيون بقرار الرئيس من العفو وفق شروط معينة مرتبطة بالمدة التي قضوها في السجن واعتبارات أخرى. كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بشان منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة المصرية والمستحقين عنهم.

كما صدق الرئيس المصري على قرار جمهورى بشأن إنشاء نوط تذكارى بمناسبة «العملية الشاملة بسيناء»، ويتكون من طبقتين ذهبية أو فضية.

ويمنح هذ النوط لأفراد القوات المسلحة المصرية من الضباط وضباط الصف، الذين شاركوا أو ساهموا في العملية الشاملة بسيناء، حيث تكون الطبقة الأولى ذهبية لضباط القوات المسلحة، والطبقة الثانية فضية لضباط الصف بالقوات المسلحة.

