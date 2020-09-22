قطر: «حق العودة» الحل الجذري للقضية الفلسطينية

عربيات ودوليات

الدوحة- رام الله- الوكالات: أكدت قطر موقفها الثابت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية القطرية، بعد نشر وسائل إعلام عربية تصريحات نسبتها إلى مسؤول أميركي تحدث عن استجابة قطر للتطبيع مع إسرائيل.

وقال البيان «الدوحة موقفها ثابت ومع منح جميع اللاجئين الفلسطينيين حق العودة وهو ما ترى دولة قطر أنه الحل الجذري والمستدام لهذا الصراع الذي دام لأكثر من 70 عاما». وأضاف «من المؤسف أن نرى بعض الحملات الإعلامية المضللة التي تحاول خلط القضايا وتشويه صورة دولة قطر على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الصراع». وشدد البيان على أن قطر «لن تألوا جهدا في تقديم ما تستطيعه من الدعم للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة».

الى ذلك قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية امس إن الولايات المتحدة تحاصر القيادة الفلسطينية، سياسيا واقتصاديا وماليا. وأشار اشتية، في كلمة له، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة في مدينة رام الله إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقر أنه أقدم على قطع المساعدات عن الفلسطينيين ومنع بعض الدول العربية من الوفاء بالتزاماتها تجاههم. ولفت إلى أن تلك السياسة تهدف إلى «الضغط على القيادة الفلسطينية، وابتزازها وإجبارها على مقايضة الحقوق بالمال» وتابع «صاحب الحق قوي، ومن يملك الإرادة والإيمان بوطنه وتمسكه بأرضه، لا يساوِم عليها من أجل المال».

