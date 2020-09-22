«كورونا» يقترب من حاجز «المليون وفاة»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس «كورونا» حول العالم 31 مليون مصاب حتى الآن وحصد الوباء أرواح أكثر من 960 ألف شخص. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، حيث تسبب فيروس «كورونا» في وفاة نحو 200 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 6.8 ملايين شخص. وفي البرازيل حصد الفيروس أرواح 137 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء هناك أكثر من 4.5 ملايين مصاب. وسجلت الهند، التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات نحو 88 ألف وفاة، ونحو 5.5 ملايين إصابة حتى الآن. في غضون ذلك شددت منطقة مدريد امس القيود الصحية لمكافحة تفشي وباء «كوفيد-19» وطلبت من سكانها «البقاء في منازلهم معظم الوقت». وكشفت إسبانيا عن فرضها قيودا مشددة على حرية التنقل ستطال حوالى 850 ألف شخص في منطقة مدريد اعتبارا من يوم امس بحيث لن يتمكنوا من الخروج من أحيائهم إلا لأسباب ضرورية مثل التوجه الى العمل او زيارة الطبيب أو نقل أولادهم الى المدارس. وسيتمكنون في المقابل من التنقل بحرية داخل الحي.