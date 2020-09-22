تشارلز يحذر من كارثة التغيّر المناخي وغوتيريش: ستسبب «هلاك البشرية»

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لندن- الوكالات: حذّر الأمير تشارلز من أن أزمة التغيّر المناخي سوف «تقزّم» تأثيرات فيروس «كورونا» مناشدا العالم من أجل العمل على استغلال الجائحة كفرصة للتحرك. وقال ولي العهد البريطاني «بدون تحرك سريع وفوري وبزخم وحجم غير مسبوقين، سوف نخسر فرصة إعادة الوضع الى ما كان عليه من أجل مستقبل أكثر استدامة». وبثت تعليقات الأمير تشارلز ضمن رسالة له امس خلال الافتتاح الافتراضي لأسبوع المناخ في نيويورك. وقال وريث العرش البريطاني إن الأزمة البيئية ترافقنا منذ سنوات عديدة لكن تم تصغيرها وانكارها». وأضاف «إنها تتحول الآن وبسرعة الى كارثة شاملة سوف تقزّم تأثيرات فيروس «كورونا». والأمير البالغ 71 عاما والذي أصيب بفيروس «كورونا» في مارس يعد من أقوى المدافعين عن موارد الطاقة المستدامة والعمل ضد التغير المناخي. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مما وصفه «بهلاك البشرية» في حال لم تتكاتف القوى العالمية من أجل الإعداد لمستقبل أخضر. ويأتي ذلك في الوقت الذي يدخل فيه اتفاق باريس بشأن المناخ حيز التنفيذ، لكن الاتفاق بالفعل وصل إلى حافة الهاوية قبل أزمة فيروس «كورونا»، إثر شكوك بشأن التزامات دول كبرى بخفض مستوى الانبعاثات الحرارية.