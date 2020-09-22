واشنطن: إيران تقترب من صُنع قنبلة نووية

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلن مسؤول اميركي كبير ان الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على اكثر من 24 شخصا وكيانا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الايرانية، ما يعزز عقوبات الأمم المتحدة على طهران والتي تقول واشنطن انها استأنفتها رغم اعتراض الحلفاء والخصوم.

وكشف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه ان ايران قد تملك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام وانها استأنفت التعاون في مجال الصواريخ طويلة المدى مع كوريا الشمالية التي تملك اسلحة نووية. ولم يقدم المسؤول ادلة تفصيلية فيما يتعلق بأي من هذين التأكيدين.

ولفت المسؤول الى ان جزءا رئيسيا من الحملة الأميركية الجديدة يتمثل في امر تنفيذي يستهدف الكيانات التي تبيع او تشتري الأسلحة التقليدية الايرانية في السابق وستكشف عنها ايضا ادارة الرئيس دونالد ترامب.

ويعتقد المسؤول ان ايران تريد امتلاك القدرة على انتاج اسلحة نووية ووسائل اطلاقها رغم اتفاق عام 2015 الذي استهدف منع ذلك من خلال الحد من البرنامج النووي الايراني مقابل دخول السوق العالمية.

في المقابل رفض متحدث باسم بعثة ايران لدى الأمم المتحدة هذه التصريحات واصفا اياها بأنها دعاية، وقال انها ستعزل الولايات المتحدة اكثر. وقال علي رضا ميروسيفي لوكالة «رويترز» في رسالة عبر البريد الالكتروني «يفهم العالم بأسره ان هذه ما هي الا جزء من الحملة الانتخابية الأميركية المقبلة انهم يتجاهلون مزاعم الولايات المتحدة المنافية للعقل في الأمم المتحدة اليوم ولن يؤدي ذلك الا الى مزيد من العزلة للولايات المتحدة في مجال الشؤون الدولية». وتخطر العقوبات الجديدة الحلفاء الأوروبيين والصين وروسيا انه على الرغم من توجههم نحو تجاهل الحملة الأميركية لابقاء عقوبات الأمم المتحدة على ايران فان الشركات الموجودة في دولهم ستشعر بأضرار خرق العقوبات.

وتخلى ترامب عن هذا الاتفاق في مايو عام 2018 ليعيد فرض العقوبات الأميركية التي اصابت الاقتصاد الايراني بالشلل.

