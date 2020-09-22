خامنئي: كلفة العدوان علينا كبيرة للغاية

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: تجاهل المرشد الايراني الأعلى آية الله علي خامنئي، التصعيد الأميركي الجديد ضد بلاده، والمتمثل في اعلان واشنطن اعادة فرض العقوبات الأممية عليها في ما تبدو محاولة للتقليل من اهمية الاجراء الأميركي.

وأشار خامنئي في كلمة له امس الى ان «ايران استطاعت الوقوف بوجه كل العالم وان تصمد وتنتصر في الحرب المفروضة». مؤكدا ان ايران «ترد على المعتدي بشكل قوي وحاسم وهذا ما يدفعه الى التريث قبل العدوان واذا اراد ان يتصرف بعقلانية، فعليه ان يفهم ان كلفة الاعتداء كبيرة للغاية». وقال ان «الاعداء لم يتمكنوا من السيطرة على شبر واحد من ارضنا والنظام الاسلامي بات اليوم اكثر قوة من ذي قبل» واضاف ان «ايران انتصرت على محاولات الغرب اسقاط النظام والسيطرة على ارضنا وأفشلت كل مؤامراته ضدنا».

