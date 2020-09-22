وزير الخارجية العراقي: أزمة ثقة بين الشعب والأحزاب

عربيات ودوليات

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ان هناك ازمة ثقة بين الشعب العراقي والأحزاب السياسية والحكومات المتعاقبة، وتحدث الوزير العراقي في مقابلة مع قناة «الحرة» الاميركية عن اتجاهات السياسة الدولية للعراق وعلاقته مع «الحليف الأميركي» و«الدولة الجارة ايران» وامكانية الاستعانة بمراقبين دوليين في الانتخابات النيابية المبكرة.

وقال حسين الذي التقى مع وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، ضمن جولة اوروبية للاجتماع مع مسؤولين في عواصم مختلفة انه تم البحث في مسألة الاستعانة بمراقبين فرنسيين وأوروبيين للاشراف على نزاهة الانتخابات النيابية المبكرة مبيناً انه هناك ازمة ثقة بين الشعب العراقي والأحزاب السياسية والحكومات المتعاقبة، والحل يتمثل برأيه باجراء انتخابات مبكرة مع ضمان نزاهتها وشفافيتها. وأقر الوزير العراقي بأن الانتخابات النيابية السابقة عام 2018 تخللها «مشاكل مختلفة»، ما ادى فيما بعد الى خلل واضح في علاقة الأحزاب في البرلمان مع الحكومة، وفي تعاطي المواطنين مع حكومة بلدهم والأحزاب السياسية. وعن الحرب مع «داعش» اعتبر ان محاربة التنظيم مسألة دولية وليست عراقية، وان لفرنسا دورا مهماً في المعركة التي خاضتها بلاده، سواء من خلال القوات الخاصة، والسلاح، او حتى تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والمخابراتية لافتاً الى ان التنظيم لا يزال موجوداً وهو يحاول اعادة تنظيم صفوفه. وحذر حسين من معسكر «الهول» شمالي سورية يضم اكثر من 70 ألف عنصر من «داعش» مشددا على ضرورة حمايته لأنه يخضع لسيطرة «قوات سورية الديموقراطية» وهناك خطر من تأثير معارك الاخيرة مع تركيا على امن المعسكر ما قد يسبب «كارثة حقيقية على الجميع» على حسب تعبيره. وتحدث حسين عن زيارة الكاظمي لواشنطن موضحا انه تم وضع جدول زمني لانسحاب ما تبقى من القوات الأميركية ولفت الى ان التهديدات التي تتعرض لها الوحدات الدبلوماسية العاملة وقصف الكاتيوشا على مناطق معينة في بغداد خصوصاً المنطقة الخضراء يشكل خطرا حقيقيا على جميع العراقيين واعتبر ان ضبط هذه التهديدات والعمليات، يكون بضبط السلاح المتفلت، الذي بات يشكل خطراً كبيراً على العراقيين. وحمل حسين كلا من الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان مسؤولية ضبط السلاح والسيطرة عليه ضمن السبل القانونية والدستورية.

وعن امكانية اتجاه العراق نحو اجراء معاهدة سلام مع اسرائيل اوضح انه «تتم متابعة مجريات الأمور بجدية ولكن العراق ملتزم حتى الساعة بمقررات القمم العربية التي عقدت احداها عام 2012 في بغداد» ووصف الخطوة بالـ«الحساسة» مؤكداً ان القرارات تتخذ ضمن الاطار الاجتماعي. وعن العلاقة مع ايران، قال ان بلاده تعتمد على مبدأ التوازن في العلاقات، لاسيما بوجود مصالح جغرافية اقتصادية مع دول الجوار بينها ايران، ولكن هناك مصالح امنية سياسية مع الولايات المتحدة ولذلك يجب الحفاظ على الا ينعكس الخلاف بين طهران وواشنطن على الساحة العراقية الداخلية وقال حسين «نعمل على بناء سياسة خارجية قائمة على الوضوح مع الدولة الجارة ايران، والحليف الأميركي». وندد وزير الخارجية بالتدخل العسكري التركي في العراق قائلاً انه «يجب احترام السيادة الوطنية».

