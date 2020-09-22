بيلوسي تهدد مجدداً بـ«عزل الرئيس»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: لوحت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي باستخدام «خيار العزل» لمنع تعيين اختيار الرئيس ترامب قاضياً للمحكمة العليا الأميركية قائلة ان الديموقراطيين «سيستخدمون كل سهم في جعبتهم»، لمنع عملية الترشيح النهائية. وخلال مقابلة مع برنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «ايه بي سي نيوز» سئلت بيلوسي عما اذا كانت هي والديموقراطيون في مجلس النواب سينتقلون الى عزل الرئيس او النائب العام بيل بار في محاولة لمنع مجلس الشيوخ من التصويت. فقالت «لدينا خياراتنا لدينا اسهم في جعبتنا لست على وشك مناقشتها الآن لكن الحقيقة هي ان لدينا تحدياً كبيراً في بلادنا» وأضافت ان «هذا الرئيس هدد بعدم قبول نتائج الانتخابات وهدفنا الرئيسي هو حماية نزاهة الانتخابات حيث اننا نحمي الشعب من الفيروس التاجي». وقالت بيلوسي «لدينا مسؤولية اننا نقسم على حماية دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه علينا مسؤولية تلبية احتياجات الشعب الأميركي». وأضافت «عندما نزن اسهم حماية ديموقراطيتنا، فان ذلك يتطلب منا استخدام كل ما لدينا». في غضون ذلك طلب المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن من اعضاء مجلس الشيوخ عدم التصويت على تعيين قاض جديد في المحكمة العليا «قبل ان يكون الأميركيون قد اختاروا رئيسهم». واعتبر في مداخلة من فيلادلفيا ان عزم الرئيس دونالد ترامب على تعيين خلف للقاضية روث بادر غينسبورغ التي توفيت الجمعة قبل استحقاق الثالث من نوفمبر «لا يعدو كونه ممارسة تعسفية للسلطة السياسية» مضيفا «كان الرئيس واضحا جدا، انها قضية سلطة بكل بساطة ووضوح، (قضية) سلطة». وتابع نائب الرئيس السابق المتقدم في الاستطلاعات على الصعيد الوطني «اذا اصر الرئيس ترامب على طرح اسم، على مجلس الشيوخ الا يتحرك قبل ان يكون الأميركيون قد اختاروا رئيسهم المقبل والكونغرس المقبل». وبلهجة حادة انتقد بايدن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لاعلانه «في الساعة التي تلت وفاة» القاضية غينسبورغ انه سينظم تصويتا على اختيار خلف لها من شأنه الانتقال بالمحكمة العليا الى المعسكر المحافظ علما ان ماكونيل سبق ان رفض استجواب قاض عينه الرئيس الديموقراطي السابق باراك اوباما العام 2016 بحجة انه عام انتخابي.

