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اعتقال امرأة أرسلت طرد «الريسين» إلى ترامب


واشنطن - الوكالات: أعلن مسؤول اميركي في سلطات انفاذ القانون، ان امرأة يشتبه في انها ارسلت رسالة تحتوي على مادة «الريسين» السامة الى الرئيس ترامب، اعتقلت اثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة من كندا قرب معبر حدودي في ولاية نيويورك.
وكانت المرأة تحمل مسدساً واعتقلتها السلطات الأميركية وفقاً لمسؤول انفاذ القانون. ومن المتوقع ان يوجه المدعون الأميركيون في واشنطن العاصمة اتهامات لها.
و«الريسين» مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها في عمليات ارهابية. ويمكن استخدامه في شكل مسحوق، حبيبات، ضباب او حمض. وفي حالة تناول مادة «الريسين» فانه يسبب الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت جراء انهيار الدورة الدموية.


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