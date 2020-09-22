السودان وأميركا يبحثان في الإمارات استبعاد الخرطوم من «قائمة الإرهاب»

عربيات ودوليات

دبي - الوكالات: أعلن مجلس السيادة الحاكم في السودان ان مسؤولين سودانيين سيبحثون مع مسؤولين اميركيين استبعاد بلدهم من قائمة اميركية للدول الراعية للارهاب خلال زيارة لدولة الامارات. وتضغط الحكومة السودانية الانتقالية التي تتولى المسؤولية منذ الاطاحة بعمر البشير العام الماضي من اجل رفع اسم السودان من القائمة الأميركية وهو الأمر الذي يعرقل قدرته على الحصول على قروض خارجية لمعالجة ازمة اقتصادية.

وطرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة في اغسطس قضية اقامة السودان علاقات مع اسرائيل. وأبلغه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بأنه ليس لديه تفويض للقيام بذلك.

وقامت الامارات والبحرين بتطبيع العلاقات مع اسرائيل في اتفاقين توسطت فيهما واشنطن لتصبح اول دولتين عربيتين تخرقان منذ ربع قرن احد المحاذير المفروضة منذ فترة طويلة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه يتوقع ان تحذو دول عربية اخرى حذوهما.

وتعد العلاقات مع اسرائيل قضية حساسة في السودان الذي كان من الد اعداء اسرائيل في العالم الاسلامي خلال حكم البشير. وقالت وكالة السودان للأنباء ان رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان ووزير العدل نصر الدين عبدالباري ضمن الوفد الذي توجه الأحد الى ابوظبي حيث التقى اولا مع مسؤولين اماراتيين لبحث قضايا اقليمية.

