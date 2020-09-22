الأمم المتحدة: «كورونا» فاقم معاناة اليمن إلى الحد الأقصى

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جنيف - الوكالات: دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى اليمن، مارتن غريفثس، الأطراف اليمنية الى اخذ خطوة في اتجاه تحقيق السلام الشامل في اليمن وانهاء النزاع بشكل شامل. وفي كلمة بمناسبة اليوم العالمي للسلام، قال «علينا التفكير في الأعوام الخمسة من الحرب التي مزقت اليمن، وتسبت في مقتل الآلاف ومعاناة الملايين». وأوضح غريفثس ان «الوباء الناتج عن تفشي فيروس «كورونا» فاقم معاناة اليمن الى الحد الأقصى». وفي هذا الاطار اكدت الأمم المتحدة، ان استمرار اغلاق ميليشيا الحوثي مطار صنعاء الدولي يعيق وصول المساعدات الدوائية والعاملين في مجال الاغاثة الى اليمن. وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في اليمن «أوتشا» ان تعليق الرحلات الجوية في مطار صنعاء الدولي، ادى الى تأجيل وصول 207 اطنان من المساعدات الطبية لمواجهة وباء «كورونا» في اليمن. وقال مكتب «أوتشا» في صفحته الرسمية على «تويتر»، «ترفع الوكالات الانسانية مستوى الاستجابة. ومع ذلك، فان تعليق عمل مطار صنعاء اضاف تحديا امام الوصول الانساني. فمنذ 9 سبتمبر، تم تأجيل وصول 207 اطنان من مواد الاستجابة لـ«كوفيد-19» وعدد من العاملين في مجال الاغاثة».