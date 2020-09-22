ليبيا... ماذا بعد استقالة السراج؟

آراء

لا يزال المشهد الليبي يلقي بأزماته المتتالية على المشهدين الاقليمي والدولي، الصراع حول السلطة قسم البلد الى حكومتين متناحرتين، وكل واحدة لها من يساندها بالرغم من أن حكومة الوفاق هي من تحظى بقبول دولي واعتراف أممي، المشهد الداخلي بدأ يتغير وذلك باعلان فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، مساء الأربعاء 16 سبتمبر استعداده لتسليم السلطة قبل نهاية شهر أكتوبر.

وحسبما قال السراج في خطاب مقتضب في طرابلس «أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في أجل أقصاه نهاية أكتوبر المقبل». ودعا السراج الى اختيار مجلس رئاسي جديد، ورئيس جديد للحكومة.

أما الأسباب وراء اعلان السراج استقالته فهي كثيرة. فهناك من ربطها بالمظاهرات التي شهدتها طرابلس أخيراً احتجاجا على تدهور الأحوال المعيشية وانقطاع الكهرباء، وهناك من ربط الاستقالة بالصراع بين الأجنحة المختلفة التي تسيطر على طرابلس. ولعل الخلاف المعلن بين السراج ووزير داخليته، فتحي باش أغا، من ابرز أشكال هذا الصراع.

السراج نفسه تحدث في خطابه عن أجواء الصراع التي يعمل في اطارها وقال إن حكومته «لم تكن تعمل في أجواء طبيعية منذ تشكليها حيث كانت تتعرض كل يوم للمكائد داخليا وخارجيا، ما جعلنا نواجه مشاكل وصعوبات جمة في أداء واجباتنا». ومن ثم، قال السراج أنه يدعم جهود الحوار الوطني للوصول الى توافق أوسع بين الليبيين. وأشار الى احراز تقدم في الاتفاق على طريقة لتوحيد ليبيا والتحضير للانتخابات خلال المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.

وفي ذات الوقت تزامن اعلان السراج رغبته في تسليم السلطة مع اعلان تركيا، الداعم الأول له ولحكومة الوفاق الوطني، أنها اقتربت من الوصول الى اتفاق مع روسيا، والتي تساند بدورها قوات القائد العسكري خليفة حفتر في شرق ليبيا.

وكان السراج قد تولى السلطة في عام 2015 بناء على اتفاق الصخيرات في المغرب، الذي رعته الأمم المتحدة، وذلك بهدف التوصل الى تسوية سياسية تنقذ ليبيا من حالة الفوضى التي أعقبت الاطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

صراع الأقطاب في ليبيا مازال متواصلا خصوصا مع اعلان حفتر استئناف تصدير النفط الليبي من طرف واحد، كما أن مخرجات جولة مفاوضات بوزنيقة بالمغرب لم تحظ بذلك الاجماع، الصراع طويل وآفاق الحلول أصبحت تضيق والضحية هو الشعب الليبي أسير الصراع الداخلي والتكتلات الخارجية.

والله من وراء القصد،،،

