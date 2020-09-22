نفتخـر بأميرنـا صبـاح

آراء

نعم يحق لنا نحن الكويتيين ان نفتخر بأميرنا سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الأمير الـ 15 لدولة الكويت وهو رابع صباح أميراً للكويت واهلها، وعندما ننظر بالتاريخ الكويتي القديم نجد ان اسرة آل الصباح الكرام هم العائلة الحاكمة في دولة الكويت منذ عام 1752 وترجع أصولهم إلى قبيلة العتوب حيث تقلد الشيخ صباح بن جابر الحكم بعد مبايعة شعبية إثر اختياره حاكما من قبل أهل الكويت فكان أول حاكم للكويت من هذه الأسرة، والكويت مرت باربع دول بدايتها مع صباح الأول - رحمه الله- بالقرن الـ17 والدولة الثانية في عهد الشيخ سالم المبارك الصباح رحمه الله بعد معركة الجهراء بعام 1920م والدولة الثالثة هي التي حولت الكويت من امارة لدولة بعهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله السالم الصباح - رحمه الله - عند اعلان الاستقلال في 19/6/1961م وكانت الدولة الرابعة هي الكويت المحررة في 26/2/1991م من الغزو العراقي الغاشم وعودة الكويت حرة مستقلة.

ومن خلال كل هذا التاريخ الكبير والحافل لدولة الكويت بقيادة أسرة آل الصباح نجد لسمو الامير - حفظه الله- الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بصمة كبيرة وواضحة في الدولتين الثالثة والرابعة، وتبدأ ملامح هذه البصمة بعهد والده حاكم الكويت الـ 10 الشيخ احمد الجابر الصباح رحمه الله وبعد ذلك بات سموه رعاه الله رقماً صعباً بين افراد اسرة الحكم ببداية الدولة الثالثة وهي دولة التحول السياسي من امارة لدولة فتقلد سموه رعاه الله بأول حكومة كويتية 1962م وزارة الإرشاد والأنباء (الإعلام) ومن بعد ذلك وزارة الشؤون الخارجية بعام 1963م حتى عام 2003م وبعد فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء في 13/7/2003م أصبح سموه رعاه الله رئيسا لمجلس الوزراء لعام 2006م تاركا حقيبة وزارة الخارجية بعد 40 عاماً من العمل والعطاء ورسم نهج السياسة الخارجية للكويت بجميع المحافل الدولية، ومن اهم انجازات سموه اثناء توليه حقيبة وزارة الخارجية هو رفع علم دولة الكويت فوق مبنى هيئة الأمم المتحدة بعد قبولها انضمام الكويت في 14/5/1963م وكان سموه وزير السلام الكويتي على الصعيدين العربي والدولي حيث اخذ دور الوسيط بالعديد من الخلافات العربية - العربية وكان للسياسة الكويتية هامش كبير من المناورة والمرونة السياسية بسبب حنكة وحكمة سموه، وكان له الدور الكبير والفاعل بحصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية وكان ذلك اثناء تولي سموه رئيسا لمجلس الوزراء حيث استطاع تمرير قانون حقوق المرأة السياسية في مجلس الأمة في 16/5/2005م، وفي 29/1/2006م اصبح سموه اميرا للبلاد ولن ينسى الكويتيون والعالم كله وصول سموه لموقع التفجير الارهابي البغيض في مسجد الامام الصادق (ع) 26/6/2015م حتى يؤكد وحدة الصف الكويتي وأن المجتمع الكويتي كله على قلب واحد في مقولته الشهيرة (هذولا عيالي)، وكما نفخر بسموه نحن الكويتيين لكونه تحمل كل هذا الثقل على كاهله سواء على المستوى المحلي أو الخارجي لم ينس الحاجة الماسة للتنمية التي تنهض بالوطن فكانت العديد من المشاريع ومنها مدينة صباح الأحمد البحرية ومستشفى جابر الأحمد الأكبر بالشرق الأوسط والـ6 بالعالم ومستشفى الجهراء الجديد وميناء مبارك الكبير الذي سيحول الكويت مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً وجسر الشيخ جابر الاحمد الصباح ومدينة الحرير ومشروع الوقود البيئي ومشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي وستاد جابر الأحمد الدولي ومدينة جنوب المطلاع وهي أكبر مشروع إسكاني بتاريخ الكويت حيث تضم نحو 28363 قسيمة سكنية ومركز صباح الأحمد للكلى والمسالك ومشروع حديقة الشهيد ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (دار الأوبرا) ومركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي ومشروع تطوير طريق الجهراء والعديد من التحديثات التي تعمل على الطرق بالكويت، ومع ذلك كله جاء التقدير العالمي والدولي لسموه رعاه الله في 9/9/2014م من اهم واكبر منظمة عالمية وهي الامم المتحدة التي قدرت مجهودات سموه على الصعيد الانساني فأصبحت الكويت مركزا للعمل الإنساني ولقب حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد (قائدا للعمل الإنساني)، وآخر هذه التكريمات الدولية لسموه رعاه الله وسام الاستحقاق الأميركي برتبة قائد أعلى. نعم يا سيدي أنت قائد أعلى في انسانيتك وحب أهل الكويت وحب الخير لكل شعوب المعمورة وربي يحفظك ويحميك لنا نحن الكويتيين.

وبعد كل هذا التاريخ الحافل والزاخر لسمو امير البلاد حفظه الله ورعاه اقول أنا المواطن الكويتي البسيط يحق لنا نحن الكويتيين ان نفتخر بأميرنا صباح العز الكويتي، الحين ما ظل عندي سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يمن على سموه بالصحة والعافية وتفرح الكويت واهلها بعودته سالما غانما لوطنه ويحمي الكويت وشعبها من كل سوء وشر، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن يسأل: اشفيهم أغلب المرشحين يحاولون تبرير مواقفهم السابقة؟ الجواب في هذا المثل العتيج (قالوا للحرامي احلف قال جالك الفرج) وآخرتها يا مواطن معاك؟

