«الفرعيات»... طار بالهوى شاشي

آراء

الانتخابات الفرعية شبه منتهية لدى أغلبية القبائل وأجريت أمام عيون الحكومة التي تقول إنها رصدتها، وتم اجراء اللازم معها على الرغم من أنها كانت بظروف صحية صعبة والجماعة لم يكفهم اجراء الانتخابات الفرعية، بل أعلنوا وأقاموا ولائم العشاء لأفراد القبيلة والعموم في ديوانياتهم ومنهم من أقامها في مزرعته او جاخوره، وهذا أيضا تم أمام عيون الحكومة وكلناعرفناها من خلال نشر الدعوات بوسائل التواصل الاجتماعي ومنها اعلانات موزعة بالشوارع. هذه ليست السالفة أو القصة، في هذا المقام أن أغلب هذه الانتخابات الفرعية قد فركشت وطار بالهوى شاشي وذلك بسبب عدم مصداقيتها وأمانتها وظهرت بها بعض الشوائب وذلك حسب اعلان بعض المرشحين الذين خاضوا هذه الانتخابات، وهناك أيضا بعض الفرعيات ايضا راح تتفركش حسب معلوماتي، كما أنه هناك مرشحين من هذه القبائل أعلنوا انهم سيخوضون الانتخابات خارج هذه الفرعيات، وقبائل أخرى في بعض الدوائر لم تستطع أن تحدد موقفها من اجراء انتخابات فرعية بسبب رفض العديد من المرشحين خوض هذه الفرعيات. والسؤال الذي يبحث عن اجابة لماذا أجريت هذه الانتخابات التي عرضت من شارك فيها للخطر الصحي واحتمالية اصابته بالوباء؟ وخاصة أن اغلبكم أعلن أنه لن يلتزم بها.

وبالختام اقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها وأدعو رب العباد أن يشافي ويعافي أميرنا وأن يعود لنا سالما معافى وأن يزيل عنا رب العباد هذا الوباء وعن العالم بأسره.

