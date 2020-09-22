قائد الإنسانية القائد الأعلى

آراء

لن نستغرب بالأمس القريب، وقبل ست سنوات أي 14 سبتمبر من عام 2014، عندما كرم الأمين العام للأمم المتحدة السابق وبكل فخر بان كي مون، سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه قائدا للعمل الانساني.

وهذا التكريم لم يكن خاصاً بالكويتيين فقط، ولكن جاء هذا التشريف للعرب عامة، خاصة ان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أول زعيم عربي تكرمه الأمم المتحدة وتمنحه هذا اللقب أيضاً منح الكويت مركزاً انسانياً عالمياً.

واليوم يمنح سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، أحد أعلى الأوسمة من الرئيس الأميركي ترامب، وهذا ليس بغريب على صاحب السمو.

وكما يؤكد الكثير من الدبلوماسيين الذين عاصروا سموه، ان سموه يعمل بطاقة كبيرة، ويبذل جهودا خارقة في تنمية العلاقات الكويتية الخارجية، وسموه لعب دوراً مهماً في الوساطة بين العديد من الدول المتنازعة، وتمكن في كثير من الاحيان من التخفيف من حدة التوترات العربية والاقليمية، حتى اصبح دور الوساطة من أهم الخصائص الرئيسة التي تميزت بها سياسة الكويت الخارجية.

فسمو الأمير له تاريخ طويل مع الأمم المتحدة، وليس وليد اللحظة، فسموه من وقف في مبنى الامم المتحدة وهو يراقب عن كثب رفع علم الكويت لتحمل العضوية رقم 111 في المنظمة الدولية، وهو من جال القارات الست ليصنع قراراً او يطوق ازمة أو يحل مشكلة أو يدعم قضية عربية او يعزز دوراً اسلامياً أو يؤكد حضوراً كويتياً، وسموه اول من يلبي النداء والعمل الإنساني، وعندما يقدم فهذا ليس لغرض تحصيل هذه الأموال، وأخذ فوائد عليها، وانما كان هدفها الوجود الانساني والبقاء.

لسموه مواقف إنسانية كثيرة يعجز اللسان عن ذكرها والورق عن حملها، وهذه المواقف تصرف فيها سموه بحس انساني بحت، حتى في أحلك وأعتى الظروف التي كانت تواجهه، منها مشكلة الحدود بين السلطنة العمانية واليمن الجنوبي، والتي استطاع سموه بجولاته المكوكية بين البلدين أن يتوسط في حلها، وكذلك جهود سموه في رأب صدع الخلافات السورية - الفلسطينية والخلافات الداخلية في لبنان وفي المشرق العربي.

ومن خلال ما يقوم به سمو الأمير حفظه الله نجد أن سموه انسان طيب بالفطرة، متواضع يحب الناس ويحب فعل الخير والاعمال الصالحة، نعم سموه تأسره الكلمة الطيبة، ويقدر العمل الطيب، لذلك هو رائد العمل الخيري والاجتماعي، لأنه تمرس العمل الخيري والعمل العام منذ نعومة أظافره، فسموه مخلص في قوله وعمله، وصادق فيهما، وفيّ لكل من يعرفهم من الاصدقاء والأهل والاقرباء والمعارف، بل انه قمة الكرم بعينه لما يقدمه للناس من خدمات وجمائل ومساعدات لا يعرف كمها ونوعها الا الله عز وجل.

وتكللت جهود سمو الشيخ صباح الاحمد في عام 2013م، بالعديد من الانجازات الدبلوماسية التي تضاف الى سجل انجازاته الممتد لأكثر من 60 عاما، ولعل اخرها نجاحه في رأب الصدع بين العلاقات السعودية القطرية.

ولقد اسهم سموه في تقريب وجهات نظر القادة الخليجيين حول مسألة التعامل مع الاتفاق الغربي - الايراني بشأن برنامج طهران النووي وذلك خلال القمة الخليجية التي احتضنتها الكويت أواخر عام 2013م.

لقد عرف عن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه بأنه انسان طيب القلب والسريرة متواضع وكريم وحازم في اتخاذ قراراته وخاصة في الازمات وقدرته على ادارتها، ما عرف عنه في كثير من الأحيان مخاطرته بنفسه للوقوف على ما يجري من أحداث، ولعل القارئ الكريم يتذكر جيدا موقف سموه الشجاع بالتفجير الآثم الذي حدث في مسجد الامام الصادق يوم الجمعة الموافق 9 من شهر رمضان المبارك 1436هـ - 26 يونيو 2015م.

فقد كان سموه مصرا على الدخول الى صحن المسجد مباشرة رغم محاولات كبار رجال الأمن بمن فيهم معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح لمحاولة منعه في الدخول خوفاً على حياته، إلا انه أصر بشدة على الدخول قائلاً لهم وعيناه تترقرقان بالدموع حزناً وألماً، وقال سموه لابد لي من مشاهدة ما حدث لهؤلاء المصلين الابرياء «فكلهم أولادي».

ونظراً لما اتسمت به شخصية سموه من حس إنساني رفيع ومتميز وقلب حان، وما اشتهر به من مد يد المساعدة الدائمة لكل المحتاجين والمنكوبين في العالم وتكريماً لسموه لهذه المواقف الانسانية الرائعة كرمت الأمم المتحدة سموه ممثلة بأمينها العام «بان كي مون» وذلك بمنحه لقب «قائد العمل الإنساني» والكويت مركزاً إنسانياً عالمياً.

وأخيراً وليس آخراً لقد اجتمعت شعوب الدول المنكوبة، على كلمة واحدة وقالوا «شكراً بابا صباح».

واليوم لم ينسوا قائدهم، وطلبوا من الله - عز وجل - ان يشفي بابا صباح، ونطلب من الجميع بأن نتضرع الى الله طالبين من الله - عز وجل - ان يشفي سمو الأمير ويرجعه الى بلده سالماً معافى، أمين.

الله ارحم شهداءنا الابرار.

الله - الوطن - الأمير

