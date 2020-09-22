ريال استهلَّ مشواره بتعادل مخيِّب

دوليه

استهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الاسباني بتعادل سلبي مخيب مع مضيفه ريال سوسييداد ضمن منافسات المرحلة الثانية أول من أمس.

ولم يشارك فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في افتتاح الموسم الأسبوع الماضي نتيجة خوضه ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام مانشستر سيتي الانكليزي في أغسطس الماضي. وتوج ريال بطلا للدوري للمرة 34 في تاريخه في يوليو الماضي ليخطف اللقب من غريمه التقليدي برشلونة الذي احتكر اللقب لموسمين متتاليين.

وبدأ زيدان المباراة بمشاركة «حرسه» القديم الذي يعول عليه مرة جديدة لاسيما القائد الأبدي سيرخيو راموس والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والألماني طوني كروس والكرواتي لوكا مودريتش، اضافة الى النروجي الموهوب الشاب مارتين اوغارد امام فريقه السابق بعد ان عاد الى النادي الملكي بعد موسم اعارة مع سوسييداد.

ولم يجر زيدان أي تعاقد حتى الآن، لكنه تخلى عن صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز لايفرتون الانكليزي بعد أن لعب في الموسمين الماضيين مع بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الاعارة، فيما عاد الجناح الويلزي غاريث بيل لموسم اعارة الى ناديه السابق توتنهام الانكليزي الذي التحق به ايضا الظهير سيرخيو ريغيلون، والمدافع الايمن المغربي أشرف حكيمي لصالح انتر ميلان الايطالي بعدما كان معارا منذ يوليو 2018 لبوروسيا دورتموند الألماني. وهدد بنزيمة هداف الفريق الموسم الماضي في الدوري (21 هدفا) اولا بتسديدة من خارج المنطقة استقرت بسهولة بين يدي الحارس اليكس ريميرو (14).

وأتيحت فرصة للقائد راموس عندما وصلته الكرة داخل المنطقة اثر ركلة ركنية، سددها بقوة ارتدت من المدافع آيين مونيوز، حيث طالب راموس بركلة جزاء للمسة يد على الاخير (36).

وأهدر بنزيمة فرصة هدف محقق عندما اقتنص البرازيلي فينيسيوس جونيور تشتيت خطأ من ريميرو، فمرر كرة خالصة الى الفرنسي المتمركز في موقع جيد امام المرمى، الا انه حاول التمرير ولم يجد احدا (38). أما أبرز فرص فريق المدرب ايمانويل ألغواسيل فأتت عن طريق السويدي ألكسندر أيزاك الذي سدد كرة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا برجله (43).

وبدأ سوسييداد الشوط الثاني من حيث انهى الاول حيث وصلت الكرة الى أندر يارينيتشيا داخل المنطقة سددها بيسراه بجانب القائم (47). وتصدى مينيرو لمحاولة بنزيمة القوية من خارج المنطقة (62).وشهدت المباراة في الدقيقة 63 دخول المخضرم دافيد سيلفا الذي وصل الى النادي الباسكي من مانشستر سيتي الانكليزي لمدة عامين، في صفقة شكلت مفاجأة في سوق الانتقالات بعد ان كان انتقاله الى لاتسيو الايطالي شبه مؤكد.واكتفى ريال بنقطة يتيمة على أن يبدأ كل من برشلونة واتلتيكو مدريد موسمهما الأحد 27 سبتمبر الحالي حين يلتقي الأول مع ضيفه فياريال والثاني مع ضيفه غرناطة، بعدما منحا قسطا من الراحة بعد وصولهما الى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال.

وارتقى غرناطة وريال بيتيس الى الصدارة بعد فوز الاول على الافيس 2-1 والثاني على بلد الوليد 2-0.ورفع كل من بيتيس وغرناطة رصيده الى ست نقاط من مباراتين، حيث استفادا من غياب العمالقة ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد واشبيلية عن المرحلة الاولى.وسجل روبرتو سولدادو (7) والفنزويلي داروين ماكيس (79) هدفي غرناطة فيما سجل خوسيلو هدف الافيس. وكان غرناطة تفوق 2-0 على اتلتيك بلباو في المرحلة الاولى. ومنح الفرنسي نبيل فقير (10 من ركلة جزاء) والبرتغالي ويليام كارفالو (18) الفوز لبيتيس الذي سبق وتفوق في المرحلة الافتتاحية بهدف نظيف على الافيس.

وفي مباراة اخرى بين وافدين جديدين الى دوري الاضواء، حصد قادش النقاط الثلاث الاولى له هذا الموسم بفوزه على مضيفه هويسكا بنتيجة 2-0.

