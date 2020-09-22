كلوب سعيد بالفوز على تشلسي

دوليه

أعرب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدمه فريقه، في التغلب على تشلسي 2-0، أول من امس، في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الانكليزي.

وقال كلوب عقب المباراة في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: «مباراة سوبر، حقا مباراة جيدة من الفريقين، أحببت أسلوبنا كثيرا، خاصة في الشوط الأول، لكننا لم نسجل، ويبقى تشلسي من فرق القمة».

وأضاف: «بعد البطاقة الحمراء، اختلفت المباراة في الشوط الثاني، حافظنا على تدوير الكرة، ودفعناهم للركض، سجلنا الأهداف واحتسب علينا ركلة جزاء تصدى لها أليسون، وبالتالي كل شيء جيد، الكل ساهم في النتيجة».

وعلق كلوب على تيمو فيرنر لاعب تشلسي قائلا: «هو لاعب جيد، لا يوجد خطة للدفاع أمامه عند امتلاكه الكرة، لكن فابينيو لعب بصورة مميزة، واذا لم يسجل ساديو ماني هدفين، لتحصل فابينيو على رجل المباراة».

وتطرق للحديث عن أهداف ليفربول: «أحببت الهدفين لأسباب مختلفة، رأسية متقنة وتحرك رائع من ساديو مكنه من التسجيل، وفي الهدف الثاني حصل على مكافأة الضغط على حارس المرمى». أما عن ظهور تياغو ألكانتارا الأول مع ليفربول، فصرح: «هو يمر بوقت جيد، لعب مع اسبانيا وتدرب مع بايرن ميونخ، وبالتالي هو جاهز، هذه ليست مشكلة، يحتاج الاعتياد على زملائه». وتابع: «لكن بعد طرد لاعب تشلسي، أصبحت المباراة مثالية بالنسبة له، أحببت أسلوبه كثيرا، دفاعيا الأمر كان خادعا له، ولكن هجوميا ومع امتلاك الكرة، يرغب في التمرير دائما».

