تعثر سانت إتيان إمام نانت

دوليه

تعثر سانت اتيان للمرة الأولى بتعادله مع مضيفه نانت 2-2 لكنه بقي في الصدارة، أول من أمس في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي. وعلى ملعب «لا بوجوار»، بدا سانت اتيان في طريقه لتحقيق الفوز بهدفين نظيفين، لكن المضيف عاد الى اللقاء متأخرا بهدف للنيجيري موزيس سايمون (71) ثم خطف التعادل بواسطة البلجيكي رينو ايمون (85)، واضعا حدا لمسلسل انتصارات سانت اتيان لكن من دون أن يتسبب بخسارته للصدارة، اذ بقي في المركز الأول بعشر نقاط وبفارق الأهداف عن رين الفائز السبت على موناكو 2-1. وفرط ليل بفرصة حسم أقوى مواجهات المرحلة والعودة من ملعب «فيلودروم» الخاص بمرسيليا وصيف البطل بفوزه الثالث تواليا ونقطته العاشرة، بعد أن تقدم على فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش منذ الدقيقة 47 بهدف سجله البرازيلي لويس أراوخو وحتى الدقيقة 85 حين أدرك فالير جرمان التعادل لأصحاب الأرض وجنبهم هزيمتهم الثانية تواليا بعد التي تعرض لها في المرحلة الماضية أمام سانت اتيان على أرضه أيضا 0-2. ورفع ليل رصيده الى 8 نقاط في المركز الخامس، مقابل 7 لمرسيليا في المركز الثامن. وبعد أن افتتح الموسم بخسارة أمام رين (1-2)، واصل مونبلييه استفاقته بتحقيقه فوزا ثالثا تواليا وهذه المرة بنتيجة كبيرة على ضيفه أنجيه بأربعة أهداف لأرنو سوكيه (18) والجزائري أني ديلور (43 و60) وفلوران موليه (86)، مقابل هدف للكاميروني ستيفان باهوكين (25). وبهذا الفوز، صعد مونبلييه الى المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف أمام لنس الفائز السبت على بوردو 2-1. وحقق متز فوزه الأول بعد ثلاث هزائم متتالية، وجاء بنتيجة 2-1 على حساب ضيفه رينس الذي تلقى هزيمة ثالثة مقابل تعادل في أربع مباريات. كما حقق ستراسبورغ فوزه الأول بعد ثلاث هزائم بتغلبه 1-0 على ضيفه ديجون الذي مني بهزيمة رابعة تواليا، فيما حقق بريست فوزا ثانيا للموسم بتغلبه على ضيفه لوريان 3-2، ملحقا بالأخيرة هزيمة ثالثة.