ليستر تفوق على بيرنلي

دوليه

تصدر ليستر سيتي الدوري الانكليزي بعدما حول تأخره بهدف الى فوز 4-2 على بيرنلي ليحقق الانتصار في المباراة رقم 100 للمدرب بريندان رودجرز في المسابقة أول من أمس. وهذا الفوز هو الثاني على التوالي لليستر بعد التفوق 3-0 على وست بروميتش في الجولة الافتتاحية، حيث نجح في التعافي من التأخر بهدف مبكر سجله كريس وود. وجاء هدف وود بعدما أخفق جيمس جاستن مدافع ليستر في ابعاد تمريرة عرضية من تشارلي تيلور من الجانب الأيسر في الدقيقة العاشرة. وأدرك هارفي بارنز التعادل في الدقيقة 20 بعد مجهود من جيمي فاردي الذي راوغ اثنين من المدافعين ومرر الى تيموتي كاستاني الذي أرسل الكرة الى بارنز ليسجل كرة أرضية داخل الشباك. وصنع كاستاني، المنضم هذا الموسم، هدفا آخر عندما أرسل كرة عرضية وضعها ايريك بيترز مدافع بيرنلي بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 50. ونجح جاستن في تعويض التسبب في هدف وسجل الهدف الثالث بنفسه بعد مرور ساعة من اللعب قبل أن يقلص جيمي دان الفارق لبيرنلي عقب متابعة ركلة حرة من دوايت ماكنيل في الدقيقة 73. لكن ليستر ضمن الانتصار بعدما أطلق دينيس برايت تسديدة هائلة من 18 مترا في شباك نيك بوب حارس بيرنلي في استاد كينغ باور. وسيلعب بيرنلي في الجولة المقبلة مع ساوثامبتون يوم السبت بينما يحل ليستر ضيفا على مانشستر سيتي يوم الأحد.