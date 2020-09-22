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دوليه

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شو يطالب بمزيد من التعاقدات


قال لوك شو مدافع مان يونايتد انه يتعين على النادي تعزيز تشكيلته والتعاقد مع لاعبين جدد بعد أن افتتح مسيرته في الموسم الجديد للبطولة بالخسارة 1-3 أمام كريستال بالاس السبت الماضي. وابرم يونايتد صفقة وحيدة قبل انطلاق الموسم الجديد عندما تعاقد مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك لاعب أياكس. وقال شو (25 عاما) في تصريحات تلفزيونية «لدينا مجموعة جيدة للغاية (من اللاعبين) لكني شخصيا أعتقد أننا بحاجة الى مزيد من اللاعبين لتعزيز التشكيلة». وأضاف شو «عندما ننظر الى الأندية الأخرى وكيف تعزز فرقها ندرك أنه يتعين علينا اتخاذ خطوات مماثلة». وطالب شو فريقه بضرورة السعي لزيادة حماسه ورفع روحه المعنوية بالفوز على لوتون تاون في كأس رابطة المحترفين الانجليزية اليوم.


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