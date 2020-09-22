الهلال يقهر «كورونا»

دوليه

اقتنص الهلال السعودي بطاقة التأهل الى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عقب تعادله بدون أهداف مع شهر خودرو الايراني أول من امس.

ورفع الهلال رصيده الى 11 نقطة في صدارة مجموعته الثانية بعد تعادله المهم في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة، تاركاً خلفه باختاكور الأوزبكي (8) وشباب الأهلي الاماراتي (7) اللذين انتهت مباراتهما بالتعادل السلبي، فيما حصد الفريق الايراني نقطته الأولى في المسابقة.

وأثبت الهلال حامل اللقب عراقته وقدرته على تجاوز أصعب الظروف بعدما اقتنص نقطة التعادل رغم غياب 15 لاعباً من صفوفه أصيبوا بفيروس كورونا في الأيام الماضية.

وطلب الهلال من الاتحاد الآسيوي أول من أمس تأجيل مباراته مع الفريق الايراني بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها بطل الدوري السعودي لكن طلبه قوبل بالرفض.

وعلى عكس مجريات اللعب كاد شهر خودرو يخطف هدفاً لولا تدخل العليان الذي أبعد الكرة برأسه لركنية (38)، قبل أن يتدخل الدفاع الايراني ويبعد كرة خطر لأمير كردي الى ركنية (43).

وسدد العليان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة بقليل (45)، ثم لاحت في الوقت بدل الضائع فرصة للهلال لكن منصور البيشي أطاح بها فوق العارضة. وفي الشوط الثاني، واصل الهلال أفضليته وكان قريباً من التسجيل لولا تألق الحارس الايراني محمد جافاد الذي تصدى لكرة هتان باهبري (69). وتبادل الفريقان في الدقائق المتبقية الهجمات لكنها لم تشكل خطورة على المرميين.

وفي مباراة ثانية تعادل الشرطة العراقي مع استقلال الايراني بهدف لمثله ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى. وكان مازن فياض البادئ في التسجيل لصالح الشرطة (26) قبل أن يعدل البديل أمير النتيجة (68).

ورفع الشرطة رصيده الى 5 نقاط في المركز الثاني خلف الأهلي السعودي (6) فيما رفع استقلال رصيده الى نقطتين مع تبقي مباراة وحيدة ستجمع استقلال مع الأهلي. وضمن الأهلي السعودي الصدارة رسمياً لكن الشرطة بات بحاجة لخدمة من زملاء عمر السومة حتى يضمن التأهل.

