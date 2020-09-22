ديوكوفيتش إلى نهائي «روما»

دوليه

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا نهائي دورة روما الألف نقطة للماسترز للتنس للمرة العاشرة في مسيرته بفوز صعب على النروجي كاسبر رود 7-5 و6-3، فيما تأهلت حاملة اللقب التشيكية كارولينا بليشكوفا والرومانية سيمونا هاليب المصنفة اولى في الدورة الى نهائي السيدات بفوز الاولى على مواطنتنها ماركيتا فودروسوفا 6-2 و6-4 والثانية على الاسبانية غاربيني موغوروسا 6-3، 4-6 و6-4.

واحتاج ديوكوفيتش بطل روما في اربع مناسبات ووصيف العام الماضي الى ساعتين و11 دقيقة لتخطي عقبة المصنف 34 عالميا الذي أهدر فرصتين لحسم المجموعة الاولى لصالحه على ارساله عندما كان متقدما 5-4 و40-15. ويسعى ديوكوفيتش الى لقبه الـ36 في دورات الماسترز ما سيسمح له بالانفراد بالرقم القياسي على حساب الاسباني المصنف ثانيا رافايل نادال (35 لقب). ويلتقي «نولي» في النهائي الارجنتيني دييغو شفارتزمان (15 عالميا) الذي اقصى نادال في ربع النهائي، والفائز على الكندي دنيس شابوفالوف 6-4 و5-7 و7-6 (7-4) في غضون ثلاث ساعات و15 دقيقة، ليبلغ ابن الـ28 عاما النهائي الأول له في دورات الألف نقطة للماسترز. وشهدت مباريات أول من أمس عودة جزئية للجماهير للمرة الاولى حيث سمح بتواجد الف شخص كحد أقصى ضمن التدابير المتخذة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعلّق ديوكوفيتش بعد اللقاء «اشتقت للجماهير، اعتقد ان جميع اللاعبين واللاعبات يفتقدونهم، هذا يعطي الامل ونتمنى ان نراهم في باقي البطولات، كانت اخبار جيدة عندما علمنا ان الجماهير ستتواجد».وتعليقا على المباراة اعتبر «دجوكر» (33 عاما) ان «المواجهة كانت صعبة في مجموعتين، عملت جاهدا للفوز بكل نقطة».

وقال عن رود الذي اصبح اول نروجي يصل الى نصف نهائي احدى دورات الماسترز في التاريخ «يتمرن في اكاديمية نادال لذا يلعب الكثير من ضربات الـ سبين، ولديه ضربات امامية قوية لم نتواجه من قبل، كانت البداية صعبة لأفهم تعامله مع الكرة ولأتمركز، وكان الهواء قويا اليوم وأنا سعيد بالفوز».وأنهى ديوكوفيتش المباراة مع 37 ضربة رابحة مقابل 26 لرود.

