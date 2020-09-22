مورينيو يستبعد الاستغناء عن آلي

دوليه

استبعد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الانكليزي الاستغناء عن لاعب الوسط الانكليزي الدولي ديلي آلي قائلا انه يحتاج الى تشكيلة متوازنة وانه من الصعب وجود جميع اللاعبين في هذه التشكيلة في نفس الوقت.

وغاب آلي عن المباراة التي فاز فيها فريقه 5-2 على ساوثمبتون أول من أمس وزادت التكهنات حول مستقبل لاعب الوسط بعد استبداله بين شوطي المباراة الأولى لفريقه في موسم الدوري الممتاز وانتهت بهزيمة النادي اللندني 1-0 أمام ايفرتون. وغاب آلي (24 عاما) أيضا عن مباراة توتنهام أمام لوكوموتيف بلوفديف البلغاري في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي وقالت تقارير اعلامية بناء على ذلك انه مرشح للانضمام الى باريس سان جرمان بطل دوري فرنسا.

وعلق مورينيو على ذلك قائلا «يمكنكم رؤية فريقنا. لا يمكنني بدء المباراة بوجود جميع اللاعبين في التشكيلة ولابد أيضا من وجود مدافعين ولاعبي وسط على مقاعد البدلاء. وهكذا فان الفريق يمثل لغزا وأيضا مقاعد البدلاء تشكل لغزا صغيرا». وردا على سؤال عما اذا كان يريد بقاء آلي في الفريق قال مورينيو «أنا أريد فريقا متوازنا. هذا ما أريده. ولا يوجد ما يدعو للتضحية بآلي لكن الفريق لغز». وسيلتقي توتنهام مع ليتون في كأس رابطة المحترفين الانكليزية اليوم.

