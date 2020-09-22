إصابة غاندوغان بالفيروس

دوليه

أعلن نادي مانشستر سيتي الانكليزي أمس اصابة لاعب وسطه الألماني ايلكاي غندوغان بفيروس كورونا المستجد ليصبح بذلك ثالث لاعب في الفريق تؤكد نتائج الفحوص اصابته بالفيروس سريع الانتشار خلال الأسابيع الأخيرة. وكان سيتي أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي اصابة جناحه الجزائري رياض محرز والمدافع ايمريك لابورت بالفيروس. وقال سيتي في بيان «ايلكاي حاليا يخضع لعزل شخصي لمدة عشرة أيام تنفيذا لتعليمات الدوري الممتاز والحكومة البريطانية».

وبسبب الحجر الصحي يتوقع أن يغيب غندوغان عن ثلاث مباريات لسيتي وهي لقاء أمس في الدوري أمام ولفرهامبتون ومباراة الفريق في كأس رابطة المحترفين المحلية أمام بورنموث الخميس المقبل ومباراة الدوري الأحد القادم أمام ليستر سيتي. وعاد محرز ولابورت لتدريبات الفريق في الأسبوع الماضي لكن مدرب سيتي بيب غوارديولا قال ان محرز فقط سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق الأولى في الدوري هذا الموسم.

