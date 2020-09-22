الكويت والقادسية إلى نهائي «كأس السلة»

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تأهل الكويت والقادسية الى نهائي كأس الاتحاد لكرة السلة بعد فوز الأول السهل على كاظمة 102-52، والثاني على اليرموك 92-67 في مواجهتي الدور نصف النهائي أول من أمس على صالة نادي الكويت.

وسيلتقي الأبيض مع الأصفر كالمعتاد في المباراة النهائية غداً على الصالة ذاتها. وكانت البطولة توقفت بعد منافسات الدور الأول مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حيث استئنفت منافستها من جديد منتصف سبتمبر الحالي باقامة الدور ربه النهائي.

ويأتي تأهل الكويت والقادسية الى المباراة النهائية تكريساً لتنافسهما على أغلب البطولات في المواسم الماضي مع أفضلية ملحوظة للأبيض في الأعوام الأخيرة.

وتعكس نتيجتي مباراتي الكويت في ربع ونصف النهائي تفوقه عن بقية الفرق بعد أن هزم الصليبخات بفارق تعدى المائة نقطة، وعاد وأكد تفوقه بفوزه على كاظمة الذي يعتبر من الفرق المنافسة بفارق 50 نقطة كاملة.

ويبدو فريق المدرب الألماني بيتر شومرز بأفضل حالته ويعتبر هو المرشح الأبرز لتتويج باللقب على حساب القادسية على الرغم من أن مواجهات الفريقين غالباً لا تخضع لمنطق الأفضلة نظراً لانها دائما تكون مشحونة بالندية والحماس.

وبدأ الأبيض اللقاء أمام كاظمة بفرض أفضليته بصورة سريعة من خلال الاعتماد على اللعب السريع واغلاق مناطقة الدفاعية الأمر الذي مكنه من انهاء الربع الأول لصالحه 24-10. وتسيد الكويت الربع الثاني بفضل تألق أكثر لاعبيه مثل عبدالله الشمري وراشد الرباح وحمد عدنان وقائد الفريق حسين الخباز ليتقدم بفارق 31 نقطة في نهاية الربع الثاني 47-16.

ولم يختلف الحال في الربع الثالث عن سابقة وسط سيطرة مطلقة من الأبيض على مجريات اللعب، في مقابل استسلام من قبل البرتقالي الذي لم يرتقي الى المستوى المأمول لينهي الكويت الربع الثالث 78-34. وزج مدرب الكويت في الربع الأخير بلاعبيه البدلاء الذي لا يقلون بالمستوى عن الاساسي الأمر الذي مكن الفريق من مواصلة السيطرة والتفوق على غريمه لينهي اللقاء بفارق كبير 102-52.

وفي المباراة الثانية عانى القادسية في بعض فترات المباراة قبل أن يحقق الفوز في اللقاء. وانهى الأصفر الربع الاول متقدماً 29-14. قبل أن يقلص اليرموك النتيجة الى 7 نقاط في نهاية الربع الثاني 64-39. وعاد القادسية الى توسيع الفارق في الربع الثالث 71-50، قبل أن ينهي اللقاء لصالحه 92-67.

