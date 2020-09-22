الأزرق يتجه إلى «الشباب»

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تتجه النية لدى الجهاز الفني للأزرق بقيادة ثامر عناد إلى استدعاء أسماء شابة لقائمة المنتخب الذي سيقيم معسكراً تدريبياً في الإمارات أكتوبر المقبل يتضمن مباراتين وديتين أمام البلد المضيف والمنتخب السوري. ومن المتوقع أن تضم القائمة الأسماء التالية: بدر المطوع، وعبدالعزيز مروي، وأحمد الظفيري، وسيف الحشان، وعيد الرشيدي، ورضا هاني (القادسية)، وفهد حمود، وفهد الهاجري، وسامي الصانع، ويوسف الخبيزي، وعبدالعزيز بن ناجي، يوسف ناصر، أحمد الزنكي (الكويت)، وسليمان عبدالغفور، وأحمد إبراهيم، ومحمد صفر، وعلي عتيج، وعبدالله عمار، وبندر السلامة (العربي)، وحسين كنكوني، وبندر بورسلي، وشبيب الخالدي، وحمد حربي (كاظمة)، وأحمد عادي، وحمد القلاف، ومهدي دشتي، ومبارك الفنيني، وفواز عايض (السالمية)، وعبدالعزيز وادي (التضامن)، وطلال الأنصاري (خيطان)، وخالد شامان (النصر)، ومحمد العلاطي (الصليبخات)، وعثمان الشمري (الجهراء)، بالإضافة إلى فيصل عجب الذي أنهى تعاقده مع التضامن وبلا نادٍ حالياً.

وفضل الجهاز الفني عدم استدعاء عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرة مثل فهد الأنصاري وسلطان العنزي وفيصل زايد لأن الفترة المقبلة لن تشهد مباريات رسمية للمنتخب، فيما يظل الباب مفتوحاً أمام هؤلاء اللاعبين أو غيرهم للعودة إلى الأزرق في أي وقت.

وخلت القائمة من لاعب اليرموك المتألق علي عبدالرسول بسبب الإصابة حيث يضعه المدرب ضمن الأسماء المطلوبة في القائمة، بينما ينتظر مشاري غنام تفعيل القرار الخاص باللاعبين «البدون» من أجل الانضمام إلى التشكيلة.

وتنطلق تدريبات الأزرق الأحد المقبل على أن تستمر بشكل يومي حتى موعد المغادرة إلى أبوظبي يوم 5 أكتوبر المقبل، ويلعب المنتخب مباراته الودية الأولى هناك أمام الإمارات في 8 أكتوبر، ثم يلاقي المنتخب السوري بعدها بأربعة أيام في دبي.

وتجري اللجنة الطيبة في الاتحادات اتصالاتها مع وزارة الصحة من أجل إعفاء اللاعبين من فترة الحجر الصحي (لمدة 14 يوماً) بعد العودة من المعسكر والاكتفاء بفحص PCR.

