كاظمة هزم الساحل برباعية ودياً

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تغلب كاظمة على الساحل برباعية نظيفة في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس استعداداً للموسم الجديد. وسجل أهداف البرتقالي محترفاه الجديدان الغيني بابلو غانيت (هدفين) والنيجيري أجايي أوهيرمن وبندر بورسلي.

وكانت المباراة فرصة للمدرب الإسباني بيتو بيانكي لتجربة المحترفين الجديدين غانيت وأوهيرمن بالإضافة إلى الهولندي من أصل غاني ريموند جياسي، والنيجيري جانيو أوسيني.

في المقابل، منح مدرب الساحل يوسف جالي الفرصة للاعبيه الجدد البرازيليين: مارسيلو كوستا، وتاليس لوكاس، وماثيوس إدواردو، وماثيو هنريكي.

ويستعد الفريقان لبطولة دوري الدمج التصنيفي التي ستنطلق يوم 15 أكتوبر المقبل ويبدؤها كاظمة بمواجهة السالمية والساحل بلقاء اليرموك في الجولة الأولى.

