قرار الـ FIFA والعولمة

محلية

من يفهم ماذا تعني العولمة (globalization) بشقيها السياسي والاقتصادي سيستطيع ان يتصور ما هو شكل النظام العالمي الجديد لهذا العالم (قرية صغيرة) فأصبح تعبير «العالم قرية صغيرة» من اكثر التعبيرات دورانا على الالسنة مترافقا مع مفهوم «تخطي الحدود القومية».. فالعولمة لها إيجابياتها وسلبياتها على بعض المجتمعات في العالم ماعدا أميركا والصين اللذين هما المسؤولين عن النظام الاقتصادي القادم وبالتأكيد فحسب رأيي الشخصي بأن جائحة كورونا هي أحد الأدوات الصحية التي تحتاجها العولمة مستقبلا لكي تطبق سياساتها الاقتصادية القادمة... الخ. انا لا أتكلم عن شيء بعيد عن قرار الفيفا الأخير بفتح المجال لكل الناس في العالم بأن يلعب ويختار المكان او الدولة الذي يرغب اللعب فيه مستقبلا إذا كان لاعبا موهوبا...! فقد أشار بعض علماء علم الاجتماع في هذا الشأن بأن العولمة ظاهرة ثقافية يمكن رؤيتها في الاعمال الفنية المعاصرة وهجرة السكان وتعدد او تغير اللغات.. وقيل أيضا: ان من سلبيات العولمة سعيها الى تجزئة الدول العربية أو الإسلامية داخليا وذلك لانشغال الناس بأنفسهم ولكي ينسوا القضايا الأكثر التي تجعلهم امة عربية واحدة. فما حدث في الكويت من هجرات كثيرة اوجد هذا الامر لدينا منذ بدء بناء الكويت في الستينيات الى ان أصبح لدينا أكثر من 190 جنسية من دول العالم تعيش بيننا في محافظاتنا الست.... الخ.

هذه مقدمة ضرورية لكي نتكلم بصراحة عما هو مستقبل كرة القدم بالكويت بعد قرار الفيفا الأخير بفتح المجال لمن عاش في أي بلد ولم يمثل أي منتخب سابق السماح له بتمثيل المنتخب حسب بعض الشروط البسيطة جدا جدا... فهذا الامر سيقرع ناقوس الخطر على الهوية الكويتية في تمثيل الكويت في المحافل الدولية ونحن بالطبع لنا تاريخ سابق في الاستفادة من قدرات بعض اللاعبين غير الكويتيين والذين اصبحوا كويتيين بسبب كرة القدم واستحقوا الثناء والجنسية عن جدارة والتاريخ يشهد لهم بذلك والان هم كويتيون ونفتخر بهم عند ذكر تاريخ الكرة الكويتية.

الا انني أسجل تخوفي من ان هذا القرار الذي قد يؤثر على هوية المنتخب الكويتي لنصل الى مثل بعض المنتخبات الاوروبية اسما «مثل فرنسا» ومن يمثلهم لاعبون ذوو بشرة سمراء كأنهم فريق من افريقيا...؟ فحتى المنتخب الألماني والسويدي يوجد لديهم لاعبون ذوو بشرة سمراء؟

ان الواقع سيجبرنا على ان نتعامل مع هذا القرار بحذر واحترافية تامة بأن نراعي من يستحق ان يمثل الكويت مستقبلا سواء من المقيمين او البدون فعددهم كبير «ثلاثة مليون ونصف مقارنة مع مليون وثلاثمئة ألف كويتي» فهل سنعتمد عليهم كليا؟ ام اننا سنستخدمهم بدلا من المحترفين الضعفاء فنيا الذين يلعبون الان بدورينا الضعيف؟ فأنا اعلم جيدا بأنه يمكننا من هذا الكم الكبير من اللاعبين المقيمين والبدون ان نخلق دوري محترفين قويا إذا قمنا بتخطيط علمي سليم. فما قرار الفيفا الا هو قرار اقتصادي سياسي وفني يرغبون فيه رفع مستوى اللعبة في بعض دول العالم التي تعاني من تصلب قرارات الحكومة الرافض في التعامل مع هذه الفئة التي بالتأكيد تحتضن اعدادا كبيرة من الموهوبين رياضيا... فقرار الفيفا سيسهم في رفع مستوى اللعبة بالكويت ولكن اتمنى الا يؤثر على هوية لاعبي منتخب الكويت....... والله من وراء القصد.

