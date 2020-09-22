الزمالك لاستعادة الانتصارات أمام طنطا

دوليه

يسعى الزمالك لاستعادة الانتصارات بالدوري المصري عندما يواجه طنطا اليوم الثلاثاء في الجولة 29 للمسابقة بعدما خسر في المباراة السابقة أمام أسوان بهدف نظيف.

الزمالك يدخل اللقاء بقيادة مدربه المؤقت طارق يحيى الذي يسعى لترك بصمة قبل ترك الفريق للمدرب الجديد المنتظر الإعلان عنه خلال ساعات لكن الأنظار ستتجه إلى دكة طنطا لوجود المدرب المثير للجدل رضا عبدالعال. ويخوض عبد العال ثاني مبارياته مع طنطا بعد تعادله مع نادي مصر بالجولة الماضية.

واعتاد عبد العال على انتقاد المدربين بطريقة ساخرة وهاجم طارق يحيى من قبل واشتعلت بينهما حربا كلامية استمرت لفترة طويلة الأمر الذي سيلقي بظلاله على مباراة اليوم.

ويتطلع الأبيض للفوز من أجل تعزيز الوصافة التي يحتلها برصيد 55 نقطة خاصة مع اقتراب منافسيه منه خاصة المقاولون العرب الذي وصل للنقطة 49. وسيعود لتشكيلة الزمالك اليوم أشرف بن شرقي بعد اكتمال تعافيه من الإصابة فيما قد يجلس فرجاني ساسي ويوسف أوباما على دكة البدلاء لعدم المجازفة بهما بعد العودة من الإصابة.

وسيلعب الزمالك بتشكيلة تضم محمود جنش ومحمود علاء ومحمود الونش وأحمد عيد وإسلام جابر وطارق حامد وإمام عاشور ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي وأوناجم ومصطفى محمد.

وتبقى مهمة رضا عبدالعال صعبة مع طنطا حيث يقبع في المركز الأخير برصيد 18 نقطة ولم يحقق سوى انتصارين بالدوري وفوزه الأخير كان قبل 14 مباراة. وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز درامي للزمالك بنتيجة 3-2 في آخر دقيقة بهدف المغربي محمد أوناجم. وسيسعى طنطا لاستغلال حالة الزمالك بعد رحيل مدربه باتريس كارتيرون وخطف ولو نقطة تساعده في مهمته الصعبة بالدوري.

