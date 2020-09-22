النصر تخطى الشباب في «اليد»

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حقق النصر فوزاً مستحقاً على الشباب 31-23 في اللقاء الذي جمعهما اول من امس ضمن الجولة الـ 14 من الدور الأول لدوري كرة اليد، والتي شهدت أيضا فوز خيطان على اليرموك 27-25، والقرين على الفحيحيل 28-24، والجهراء على الصليبخات 25-23. ورفع النصر رصيده إلى 16 نقطة، والقرين 13، والجهراء 12 نقطة، وخيطان 7 نقاط، فيما بقيت الفرق المهزومة على رصيدها السابق اليرموك 10 نقاط،والفحيحيل 10 نقاط، والشباب 8 نقاط، والصليبخات 5 نقاط.وضمنت فرق الكويت وكاظمة والسالمية وكاظمة والعربي والقادسية تأهلها إلى الدوري الممتاز فيما يتنافس برقان (17 نقطة) والنصر على البطاقة الأخيرة.