وصول محترفي «طائرة» القادسية والكويت

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وصل إلى البلاد أول من أمس محترف الكرة الطائرة في نادي الكويت البرازيلي إيفاندرو غيورا الذي سينضم إلى تدريبات الفريق بعد أن ينهي فترة الحجر الصحي الالزامي. ويعتبر غيورا إضافة مهمة لـ«طائرة الأبيض» لما يتميز به اللاعب من امكانات فنية عالية. ومثل النجم البرازيلي منتخب بلاده في العديد من البطولات كما انه خاض تجارب احترافية في آسيا واوروبا. وشكر غيورا مجلس إدارة نادي الكويت على اختياره لتمثيل الفريق، متمنياً ان يكون عند حسن الظن وأن يقدم أفضل مستوياته مع الفريق خلال البطولات المقبلة. من جانب آخر، وصل إلى البلاد أيضاً محترف الكرة الطائرة في نادي القادسية دالما موريرا الذي تعاقدت معه إدارة الأصفر لتدعيم صفوف الفريق في الاستحقاقات المقبلة. ويتميز موريرا (28 سنة) بالطول الفارع (متران) وبالمهارات الفنية العالية التي ستشكل دعما مهما للأصفر في الموسم المقبل.